Annuncio

Annuncio

La lite tra Fedez e J-Ax finisce anche in una domanda a Chi vuol essere Milionario, il fortunato game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Ieri sera, nel corso della prima puntata di questo nuovo ciclo di appuntamenti con il programma, è stata posta una domanda che aveva a che fare anche con i due rapper, che come ben saprete sono stati al centro dell'attenzione mediatica per la tanto chiacchierata lite che li ha visti protagonisti nei mesi scorsi e che li ha portati a separarsi dal punto di vista professionale.

La domanda su Fedez e J-Ax al Milionario

Nel dettaglio, gli autori di Chi vuol essere milionario hanno formulato una domanda che aveva a che fare con il Perché più ricercato su Internet nel corso del 2018 e tra le varie alternative proposte vi era anche quella che aveva a che fare con Fedez e J-Ax e in particolar modo il motivo del loro litigio.

Annuncio

Gli Italiani, quindi, sono particolarmente interessati a scoprire quale sia il vero motivo che li ha portati alla separazione artistica ma non il padrone di casa di Chi vuol essere Milionario. Gerry Scotti, infatti, in maniera piuttosto ironica si è rivolto alla concorrente dicendo: 'Ma tu sapevi che J-Ax e Fedez avessero litigato?', aggiungendo poi che lui nonostante non fosse a conoscenza di questo litigio ha dormito lo stesso.

Insomma una piccola frecciatina da parte dello zio Gerry nei confronti dei due rapper che ancora oggi, a distanza di mesi dalla fine del loro sodalizio artistico, continuano a mantenere il riserbo sui motivi che li hanno portato a dirsi addio. Proprio nelle ultime settimane abbiamo visto che J-Ax è tornato a parlare dell'argomento, dicendo che non vuole aggiungere particolari sull'accaduto perché in tal caso i giornalisti e i media si focalizzerebbero soltanto sul motivo di questa litigata, tralasciando così i loro nuovi progetti artistici.

Annuncio

I migliori video del giorno

La polemica tra Fedez e Fiorella Mannoia

A questo punto, quindi, i fan dovranno farsene una ragione anche se Fedez nelle ultime ore è finito al centro di nuove polemiche. Il rapper, infatti, ha rivelato di aver incontrato Obama e di avergli chiesto un selfie, ma quest'ultimo si è rifiutato di scattare la foto. Sull'argomento, sui social, è intervenuta anche Fiorella Mannoia, la quale ha spezzato una lancia a favore di Obama, dicendo che ha fatto bene a negarsi al selfie con Fedez. La reazione del rapper? 'Persone come lei contribuiscono al genocidio dell'informazione'.