Nella giornata di Ieri 21 febbraio 2019 si è registrata una nuova puntata del trono classico di ''Uomini e Donne''. Tuttavia, però, questa puntata è stata dedicata maggiormente alla triste vicenda che ha colpito l'ex tronista Teresa Langella durante la sua scelta al castello: infatti quest'ultima ha ricevuto un secco ''no'' dall'ex corteggiatore Andrea Dal Corso. Proprio per questo motivo la padrona di casa ha voluto organizzare un confronto negli studi Mediaset di ''Uomini e donne'' per capire come mai Dal Corso abbia rifiutato di uscire dal castello insieme a Teresa.

Naturalmente come era auspicabile il confronto è stata abbastanza acceso, con la ragazza partenopea che si è sentita presa in giro da Andrea. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli a riguardo il confronto tra l'ex tronista e l'ex corteggiatore.

Uomini e Donne anticipazioni: il confronto di fuoco tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, la bella ex tronista Teresa Langella è tornata negli studi di ''Uomini e Donne'' dopo la sua scelta sfortunata durante la festa al castello. Quest'ultima infatti come abbiamo potuto vedere venerdì scorso aveva deciso di scegliere Andrea Dal Corso: tuttavia, però, per sua sfortuna quest'ultimo ha preferito non presentarsi alla festa al castello, facendo sprofondare Teresa in un pianto di tristezza e delusione.

Come racconta il sito di cronaca rosa ''VicolodelleNews'' la Langella ha fatto il suo ingresso in studio prima con Antonio, il quale quest'ultimo ha attaccato l'ex tronista dicendole che l'ha preso solamente in giro.

Poi dopo un po' di dibattito arriva il momento di Andrea, ma Teresa chiede a Maria De Filippi di poter uscire dallo studio perché non vuole parlare con lui. Il confronto inizia allora senza la presenza di Teresa, il quale Dal Corso inizia ad esternare le sue motivazioni dicendo che il padre di Teresa non c’entra nulla con la sua decisione, ma che gli ha fatto aprire gli occhi. Aggiungendo subito dopo che la motivazione principale del suo rifiuto è che tra lui e Teresa c'è troppa diversità caratteriale e stile di vita differente.

Teresa rientra in studio come una furia ed attacca Andrea

Teresa dopo queste parole ascoltate dietro le quinte, decide di rientrare in studio sedendosi faccia a faccia con Andrea.

La ragazza partenopea con toni aggressivi dice ad Andrea che lui l'ha presa solamente per il c..., visto che durante il percorso sul trono Dal Corso l'ha illusa facendole capire addirittura che sarebbe potuto andare a convivere con lei a Bologna. Naturalmente il pubblico presente ha attaccato Dal Corso, schierandosi tutto dalla parte della bella ragazza partenopea.