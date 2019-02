Annuncio

Fedez, uno tra i rapper più discussi e famosi d'Italia, nonché attuale marito della rinomata fashion blogger Chiara Ferragni, ha pubblicato una breve storia sul proprio profilo Instagram per raccontare ai propri fan una vicenda ai limiti dell'incredibile.

Il giovane cantante, nelle ultime ore, si trova a San Francisco per la presentazione di un nuovo modello di smartphone pieghevole a marchio Samsung ed ha avuto l'onore e la fortuna di incontrare l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Stando al racconto di Fedez, Obama si sarebbe trovato all'interno della stessa palestra in cui si trovava l'artista e lo avrebbe salutato con la sua solita eleganza ed il suo solito garbo, offrendogli quel "sorriso presidenziale" che ha rivolto a numerose persone nel corso degli anni.

L'incontro ha reso il rapper molto felice, al punto da spingerlo a chiedere un selfie con l'ex presidente, ma la risposta ricevuta è stata un secco e deciso "no".

Fedez e l'incontro con Obama che rifiuta il selfie con lui

Come riporta il sito Bitchyf, che è riuscito a pubblicare anche la storia di Fedez, Obama si sarebbe rivolto al cantante con cordialità, salutandolo addirittura e rivolgendogli un sorriso, ma alla richiesta del giovane di scattare una fotografia in sua compagnia ha risposto negativamente.

'Da buon italiano ho chiesto ad Obama se potevo fare un selfie con lui, ma lui mi ha guardato, mi ha sorriso e mi ha detto di no', queste le parole che ha pronunciato Fedez durante la storia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Un'avventura che, sfortunatamente, può solamente raccontare senza mostrare alcun tipo di prova ai propri follower.

Un avvenimento alquanto insolito e che, come ha ammesso lui stesso, non potrà mostrare a nessuno, con la consapevolezza che non tutti crederanno alle sue parole. Ma che motivo avrebbe di raccontare una simile vicenda se non fosse realmente accaduta?

Nel frattempo, il giovane rapper si sta preparando per iniziare ufficialmente il suo tour denominato "Paranoia Airlines", riuscendo comunque a ritagliarsi del tempo da dedicare alle presentazioni di nuovi modelli di telefonini pieghevoli. Ormai è risaputo che Fedez è divenuto uno dei tanti volti utilizzati per le pubblicità con marchio Samsung, così come è risaputo che il suo lavoro lo porta a stare giorni e giorni lontano dalla propria famiglia, come accade con Chiara Ferragni che, spesso e volentieri, si ritrova sballottata in ogni parte del mondo e lontana dal piccolo Leone.