Riccardo Fogli è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica dopo aver rivolto un insulto piuttosto pesante ad Ariadna Romero. Il cantante, poco prima della fine della sesta puntata dell'Isola dei Famosi, ha scoperto di essere stato nominato dalla naufraga cubana, e non ha digerito per niente l'atteggiamento della 32enne. E così, una volta rientrato a Playa Uva, si è reso protagonista di un duro sfogo con Luca Vismara, durante il quale, parlando della Romero, ha affermato: "La nominerò a vita questa zo****ona".

Va detto che tra i due naufraghi finora non c'era mai stata aria di burrasca. Ariadna, infatti, ha preferito nominare Fogli solo perché, avendo legato molto di più con le ragazze, non si sentiva di tirarle in ballo.

Ovviamente l'epiteto offensivo rivolto alla modella cubana non è passato inosservato al popolo del web. Sui social, infatti, in queste ore diversi utenti stanno invocando a gran voce la squalifica dell'ex componente dei Pooh.

La reazione dei fan

Riccardo Fogli, dopo aver definito Ariadna Romero una donna di facili costumi, è stato preso di mira sui social. Alcuni telespettatori hanno preso d'assalto le pagine ufficiali del reality show, accusando il cantante di aver avuto un atteggiamento protettivo nei confronti della giovane collega, salvo poi offenderla per una semplice nomination. Qualcun altro, invece, ha fatto notare come il comportamento del cantante toscano l'abbia di fatto "condannato" all'eliminazione, salvando così le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara.

Infine un telespettatore ha sottolineato come l'attacco dell'artista 71enne alla modella sia arrivato quando costei non era presente.

Dunque, dopo il "caso John Vitale" che aveva rivolto degli insulti sessisti sul web a Barbara D'Urso, quasi certamente la questione Riccardo Fogli non verrà tralasciata da Alessia Marcuzzi.

Ariadna e Ghezzal sempre più vicini

Ariadna Romero, dopo la fine della sua relazione con il difensore della Lazio Francesco Acerbi, è tornata ad essere single a tutti gli effetti. L'attrice non ha nascosto di nutrire una certa simpatia per Ghezzal. Entrambi hanno avuto modo di trascorrere una piacevole giornata sulla Isla Bonita dove hanno avuto la possibilità di approfondire meglio la loro conoscenza.

Parlando con l'ex calciatore, Ariadna si è soffermata su quanto accaduto in puntata e sulla rottura con l'ormai ex fidanzato, affermando: "Ci sono rimasta male perché ci tenevo", aggiungendo comunque che Acerbi non le ha fatto alcun torto. Una volta rientrati da quest'esperienza, i due concorrenti ne hanno parlato con gli altri compagni d'avventura, molti dei quali hanno visto un Ghezzal molto più sereno e felice accanto alla Romero. Ricordiamo, infine, che proprio l'ex attaccante del Bari - comportandosi da vero leader della settimana - ha voluto avere un incontro chiarificatore con Luca Vismara.