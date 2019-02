Annuncio

Nervi tesi all'Isola dei Famosi, dove in queste ore stanno facendo molto discutere alcune battute di Riccardo Fogli, il quale ha usato termini decisamente poco carini nei confronti della naufraga Ariadna Romero, la quale è stata letteralmente insultata dal cantante dopo che l'aveva nominata. Termini che non sono passati inosservati e che sono stati trasmessi anche nel corso della striscia del daytime dell'Isola di questa settimana in onda su Canale 5 e Italiauno.

Riccardo Fogli insulta Ariadna Romero all'Isola dei famosi

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Riccardo Fogli non ha gradito il fatto che Ariadna lo avesse nominato durante la puntata dell'Isola dei famosi di questo mercoledì sera e così, sfogandosi con gli altri concorrenti del reality show, ha dichiarato: 'La nominerò a vita questa zo.......'.

Una terminologia a dir poco offensiva e umiliante nei confronti della bella naufraga, che ha scatenato la 'sommossa popolare' sul fronte social al punto che in moltissimi in queste ore stanno chiedendo la squalifica di Riccardo Fogli dall'Isola dei famosi.

Un provvedimento che tuttavia potrebbe essere preso davvero in considerazione dalla produzione del reality show Mediaset, dato che già qualche settimana fa hanno avuto un atteggiamento molto duro nei confronti di un naufrago che aveva usato termini poco carini nei confronti di Barbara D'Urso. In tal caso, però, non si procedette con la squalifica perché John aveva insultato la D'Urso sui social prima di prendere parte alla trasmissione.

Il reality show ancora in crisi dal punto di vista degli ascolti

Cosa accadrà, invece, questa volta? L'insulto di Riccardo Fogli avrà delle ripercussioni oppure no? I fan social che stanno seguendo il reality show, sperano che le sue parole non passino inosservate e che ci siano dei provvedimenti.

A questo punto, però, la verità la scopriremo nel corso della prossima puntata dell'Isola dei famosi, in programma mercoledì sera su Canale 5.

Intanto dal punto di vista degli ascolti, l'attuale edizione dell'Isola dei famosi continua ad essere in forte sofferenza. La media dell'ultima puntata è crollata nuovamente sotto la soglia dei due milioni e mezzo di spettatori, superata dalla fiction La porta rossa in onda su Raidue e triplicata dall'ascolto del match di Champions della Juventus in onda su Raiuno che ha sfiorato la soglia del 27% di share contro il 14% dell'Isola.