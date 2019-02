Annuncio

Ieri sera all'Isola dei Famosi 2019 c'è stato l'atteso ritorno di Francesca Cipriani. L'ex naufraga della passata edizione si è rimessa nuovamente in gioco ed è sbarcata nuovamente in Honduras assieme al mago Otelma. I due, che hanno fatto in passato l'Isola seppur in due edizioni differenti, si metteranno in gioco per diverse settimane, dopodiché spetterà ai naufraghi stessi decidere chi far rimanere sulla spiaggia. Nel corso della puntata di ieri, però, c'è stato subito un colpo di scena regalato da Francesca Cipriani, il quale è già diventato un cult sul web e sui social.

Otelma finisce in infermeria all'Isola dei famosi, colpa di Francesca Cipriani

I due stavano affrontando una prova ricompensa in spiaggia e quando toccava al Divino Otelma, abbiamo visto che la reazione della Cipriani è stata fin troppo euforica, al punto che la showgirl ha dato una vera e propria spinta in avanti all'uomo, il quale si è ritrovato al suolo sulla grata di legno.

Immediato lo sconcerto della padrona di casa Alessia Marcuzzi, la quale subito ha ripreso la giunonica Francesca Cipriani per la spinta che aveva dato al divino Otelma, il quale poi è stato portato in infermeria.

Secondo quanto riportato da Alvin nel corso della puntata dell'Isola dei famosi di ieri sera, Otelma si sarebbe ferito alla testa e quindi per questo motivo è stato necessario curargli una ferita causata da questa violenta spinta da parte della Cipriani. Inutile dire che il video della caduta di Otelma è già diventato virale sui social.

Non è certo la prima volta che Francesca Cipriani causerebbe dei danni ad un proprio compagno di gioco all'Isola dei famosi. Già lo scorso anno, infatti, ne aveva fatte di tutti i colori in Honduras, al punto da mandare in infermeria anche Giucas Casella che successivamente poi fu costretto a ritirarsi dal gioco.

La sfuriata di Alessia Marcuzzi contro John

Insomma la Cipriani non si risparmia mai e dimostra di essere sempre una perfetta concorrente per questo tipo di trasmissioni in onda su Canale 5.

Tra i colpi di scena di questa seconda puntata dell'Isola dei famosi, però, va annoverato anche il rimprovero severo che la padrona di casa ha fatto al naufrago John Vitale, dopo che sono venuti fiori dei post decisamente spiacevoli che aveva postato su Facebook contro Barbara D'Urso. La Marcuzzi ha condannato il suo comportamento definendolo il classico esempio di 'leone da tastiera' e aggiungendo che fosse stato per lei lo avrebbe fatto fuori dal gioco.