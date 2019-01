Annuncio

Annuncio

La seconda puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda oggi 31 gennaio in prima serata su Canale 5. Alessia Marcuzzi avrà il compito di rivelare il nome del primo concorrente eliminato di questa edizione, che verrà scelto tra i tre naufraghi in nomination [VIDEO]: Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega. Le novità relative all'appuntamento odierno non si limiteranno al primo grande annuncio ufficiale: questa sera, infatti, Taylor Mega sarà chiamata ancora a dei chiarimenti in merito alle sue precedenti dichiarazioni sulla permanenza di sole tre settimane nell'isola.

Leggi anche Anticipazioni spagnole Una Vita: Celia infastidisce i neo genitori Trini e Ramon

Non solo: anche un altro concorrente, tra i quattro finalisti del prequel Saranno Isolani, dovrà dire la sua su alcune affermazioni risalenti al periodo precedente allo sbarco in Honduras.

Advertisement

E se ancora i colpi di scena non fossero abbastanza, sarà la volta dell'annuncio ufficiale di due nuovi membri del cast, oltre che dell'arrivo nell'isola di Francesca Cipriani e del Divino Otelma.

Isola dei famosi anticipazioni: il primo eliminato

Le anticipazioni dell'Isola dei famosi di oggi non possono fare a meno che segnalare l'attesa per il nome del primo eliminato di questa edizione. La scorsa settimana, Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega sono finiti in nomination per motivi differenti e reagendo alla notizia a modo loro. La più sorpresa è stata la Hampton, amareggiata per essere stata definita una persona finta dai propri compagni di avventura. E, proprio lei, potrebbe dire addio al Reality Show questa sera, dato che anche durante la settimana è finita nel mirino dei social network per le sue continue lamentele.

Advertisement

I migliori video del giorno

Non è certo immune da rischi Taylor Mega, di cui si è parlato attivamente in settimana in vari salotti televisivi a partire da Pomeriggio Cinque [VIDEO]. Proprio qui è stato lanciato il sospetto che la influencer friulana avesse già in programma delle serate in Costa Azzurra a fine febbraio, motivo per cui la sua partecipazione al programma difficilmente sarà di lunga durata. In attesa di scoprire gli esiti del primo televoto, questa sera conosceremo anche i nomi degli altri concorrenti in nomination, con scelte che sicuramente coinvolgeranno le persone meno attive durante la settimana nella ricerca del cibo.

Seconda puntata Isola dei famosi: l'arrivo di Francesca Cipriani e Divino Otelma

Gli spunti certo non mancano nella puntata de L'Isola dei famosi in onda questa sera su Canale 5. In essa Francesca Cipriani e il Divino Otelma sbarcheranno sulle spiagge di Cayo Cochinos e si contenderanno un posto all'interno del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Non solo, si parlerà anche di un finalista di Saranno Isolani che dovrà chiarire alcune sue affermazioni risalenti a qualche tempo fa (prima dell'inizio del reality).

Sebbene Alvin nel daytime non abbia specificato il nome di tale concorrente, tutto fa pensare che si tratti dello spogliarellista John Vitale e del suo post pubblicato contro Barbara d'Urso portato di recente alla ribalta da Selvaggia Lucarelli. Infine, oggi saranno presenti in studio Jo Squillo e Stefano Bettarini, pronti a partire per l'Honduras per unirsi al resto del gruppo.