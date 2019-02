Annuncio

Colpo di scena ieri nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2019 in onda su Canale 5, dove abbiamo visto che ad un certo punto la conduttrice Alessia Marcuzzi si è cimentata in un durissimo attacco nei confronti di un concorrente il quale, in passato, aveva offeso Barbara D'Urso sui social. Trattasi di John Vitale, concorrente scelto con il reality show 'Saranno Isolani' trasmesso su Italia uno. Vitale, lo scorso, anno ha postato dei messaggi decisamente offensivi nei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, i quali sono stati mostrati in diretta.

Bufera su John all'Isola dei famosi dopo gli insulti a Barbara D'Urso

La Marcuzzi ha voluto subito affrontare il caso dopo che Selvaggia Lucarelli ,sui social, aveva portato alla luce questi post scandalosi di John Vitale nei confronti della conduttrice di Canale 5.

Parte di questi messaggi sono stati riportati in diretta televisiva e in essi compariva la scritta 'Barbara D'Urso sei una cagn...'. Insomma, parole molto forti che la stessa Alessia Marcuzzi si è rifiutata di ripetere in televisione, limitandosi a dire che questo è il comportamento tipico dei leoni da tastiera, che insultano i personaggi famosi sui social senza neppure conoscerli.

La padrona di casa dell'Isola dei famosi si è schierata duramente nei confronti di John Vitale, facendogli presente che questo è cyberbullismo e che purtroppo sui social ci sono tantissime persone che ne soffrono e che spesse volte vengono portate a compiere anche gesti estremi per le accuse e le offese che ricevono.

La Marcuzzi furiosa in diretta e difende la D'Urso

John, visibilmente imbarazzato, ha provato a giustificarsi ma c'era ben poco da dire, dato che i suoi post Facebook parlavano chiaro. Il concorrente dell'Isola dei famosi ha chiesto scusa a Barbara D'Urso e a tutte le donne per quanto aveva scritto, ma la Marcuzzi ha proseguito dicendo che fosse stato per lei, lo avrebbe espulso dal reality show. 'E' vergognoso ciò che hai scritto', ha chiosato Alessia.

Il motivo per il quale non è stato fatto è che John ha espresso queste sue esternazioni fuori dal contesto del programma e quindi, per questo motivo, non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti.

E pensare che qualche settimana fa, John con tutti gli altri concorrenti di Saranno Isolani, è stato anche ospite a Pomeriggio 5 dalla stessa D'Urso e successivamente su Facebook ha postato un messaggio di 'adorazione' nei confronti della conduttrice.