La puntata di Verissimo che andrà in onda oggi alle 16:00 promette di essere molto emozionante. Tra gli ospiti del salotto televisivo di Silvia Toffanin ci sarà anche l'ex "lenticchio" di Temptation Island. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, il quale commuoverà tutti con una dichiarazione inaspettata.

Dopo aver subito il delicatissimo intervento di rimozione del tumore al cervello, infatti, il trentenne romano ha confessato di avere voglia di trovare una donna che lo ami sinceramente e profondamente. Il pubblico, naturalmente, è rimasto commosso nell'apprendere le debolezze e fragilità del giovane, ed ora non può che augurargli di realizzare il suo desiderio.

Francesco Chiofalo ripercorre le tappe più dolorose della sua malattia

Francesco Chiofalo sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Trattandosi di un programma registrato, in queste ore stanno trapelando delle anticipazioni in merito alle dichiarazioni del personal trainer capitolino.

Di conseguenza, è possibile rivelare in anteprima buona parte del contenuto dell'intervista rilasciata da Francesco. L'ex concorrente di Temptation Island ha ripercorso insieme alla conduttrice le tappe più dolorose della terribile esperienza vissuta a causa della malattia che gli è stata diagnosticata.

A luglio dell'anno scorso, infatti, in seguito ad un incidente gli comunicarono che aveva un grumo di sangue al cervello che doveva riassorbirsi. In realtà, in seguito ad un ulteriore accertamento si scoprì che la macchia era diventata più grande e che si trattava, purtroppo, di un tumore al cervello. E così Chiofalo è stato costretto a sottoporsi a diversi esami fino al giorno della delicata operazione.

Circa un mese fa, infatti, ha subito un intervento chirurgico della durata di 14 ore. Un'operazione piuttosto rischiosa, giacché comportava l'80% di rischi di invalidità permanenti.

La confessione di Francesco: cerca una donna che lo ami

Ebbene, nel ripercorrere i momenti più difficili di questa dura prova che la vita ha voluto porgli nel suo cammino, Francesco Chiofalo non ha potuto fare a meno di commuoversi. Tuttavia, ciò che ha maggiormente intenerito il pubblico è stata una confessione sull'amore. Il trentenne, infatti, ha rivelato che, dopo la drammatica esperienza vissuta, adesso non vede l'ora di incontrare una persona che lo ami e che gli stia vicino con tenerezza e devozione. I fan dell'ex protagonista di Temptation Island, naturalmente, gli augurano che possa al più presto coronare il suo sogno.