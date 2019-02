Annuncio

Annuncio

Festival di Sanremo: la presentazione della quinta serata

Andrà in scena questa sera al teatro Ariston la quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo. In occasione della finale verrà decretato il vincitore della 69° edizione della kermesse sanremese. Ieri sera è stato ospite Luciano Ligabue che ha eseguito 3 canzoni duettando in 'Dio è morto' col direttore artistico Claudio Bagloni. Vi sono state polemiche per la presenza di Anastasio - vincitore di X Factor - nei panni del 'figlio' di Bisio. Intanto ieri c'è stata l'assegnazione del primo premio di questa edizione. Motta e Nada hanno vinto la gara dei duetti, Questa sera si chiude con i 24 cantanti che interpreteranno per l'ultima volta il pezzo.

Annuncio

Nascerà poi una classifica frutto di queste componenti: televoto, 50% Sala stampa, 30% e giuria d'onore 20%. I primi 3 si giocheranno la vittoria nel ballottaggio finale.

Festival di Sanremo quinta serata: Eros Ramazzotti ed Elisa ospiti

Dal punto di vista degli ospiti, questa è stata l'edizione dei grandi nomi e stasera si chiuderà degnamente. Saliranno sul palco Eros Ramazzotti ed Elsa. Il primo celebrerà la vittoria nelle 'Nuove proposte' con 'Terra promessa', e con lui ci sarà anche Luis Fonsi. Elisa in questo momento è in radio con l brano 'Anche fragle'.