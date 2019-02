Annuncio

Il cambiamento del principe Harry sarebbe tutto merito di Meghan Markle e anche della Regina. La neo sposa e futura madre del royal baby sarebbe l'artefice della metamorfosi di Harry dal matrimonio in poi. La Regina, nonna del rampollo reale, sarebbe invece la saggia monarca capace di aspettare insieme al nipote il giusto tempo per maturare e diventare, finalmente, adulto.

Un cambiamento confermato da un'esperta di body language inglese, Judi James, che avrebbe interpretato le espressioni e il comportamento del principe di questi ultimi mesi come un chiaro elemento di "maturazione". L'esperta lo ha dichiarato in un'intervista al sito Express.co.uk, a proposito del cambiamento di Harry sotto gli occhi di tutti. Un cambiamento che sarebbe imputabile al matrimonio con Meghan e all'esempio dato dalla Regina.

Intanto, con Meghan Markle incinta al settimo mese, la Regina pianifica per i duchi di Sussex una visita ufficiale in Marocco a fine febbraio.

Il cambiamento del principe Harry grazie a Meghan e alla nonna

Il principe ribelle sarebbe diventato il più bravo dei padri di famiglia. A confutare la tesi che vorrebbe l'asserzione "gli uomini non cambiano" ci sarebbe il fulgido esempio di Henry d'Inghilterra, principe dai capelli rossi e dall'animo inquieto diventato marito innamorato e futuro padre esemplare.

Almeno, questo è quello che i royal watchers avrebbero notato nel suo nuovo comportamento, dal momento in cui ha sposato Meghan Markle. Da quel 19 maggio scorso non è passato neppure un anno, ma tanti (anzi, pochi) mesi sono bastati al secondogenito di Diana per mettere la testa sulle spalle.

Niente più fiumi di birra, niente più travestimenti di dubbio gusto e politically uncorrect, niente più serate brave e foto ai limiti della decenza, niente più fidanzate bionde. Niente più istinto di ribellione.

Adesso è arrivata Meghan: bruna, salutista, indipendente e così forte che avrebbe messo in riga addirittura il rosso malpelo d'oltremanica. Secondo la stampa britannica, la "nuova vita" di Harry inizierebbe con un centrifugato di verdura a prima mattina e proseguirebbe con sessioni di yoga e meditazione il pomeriggio, sane abitudini che gli avrebbero regalato un fisico più atletico e una ventata di benessere in più. Altro che ipotesi di divorzio ed espressioni "grumpy" (imbronciate).

Il principe Harry starebbe molto meglio di prima!

Le testimonianze delle persone vicine a Harry

Alcuni sarebbero stupiti dalla metamorfosi di Harry, abituato a fare scalpore e a vestire i panni del fratello ribelle. Ma chi afferma di conoscerlo bene, definisce in modo positivo il cambiamento del nobile rampollo.

Duncan Larcombe, autore della biografia "Harry: The Inside Story" ed esperto di questioni reali, non ha dubbi: "Harry voleva essere controverso, voleva essere ribelle. Era un giovane arrabbiato e in realtà è facile capire perché lo fosse". Il riferimento è alla prematura morte della madre, la principessa Diana, quando il principe Harry aveva solo 12 anni.

La Regina, nonna di Harry, è stata paziente con lui, avrebbe rivelato una fonte. Avrebbe perdonato molte delle sue bravate permettendogli di trovare la sua strada. Lui stesso ne sarebbe consapevole tanto da confessare a Newsweek: "Ho trascorso molti anni a perdere tempo, non volevo crescere. Ma credo che anche un leopardo possa cambiare le sue macchie".

Una "fede" che lo ha portato a svestirsi di ogni macchia pregressa per indossare i panni del perfetto principe. Una divisa reale il giorno del matrimonio e poi una nuova veste da innamorato verso la sua bella Meghan, che ha dato il "la" al cambiamento.

Harry sarebbe diventato salutista, in forma fisicamente, un perfetto uomo da sposare, insomma. Oltre che un futuro padre che non aspetta altro che conoscere il suo primogenito. Una svolta "green e healthy" secondo Katie Nicholl, esperta di reali, la quale avrebbe dichiarato: "Harry si sente più sano e felice che mai, ha perso peso ed è piuttosto orgoglioso di se stesso".

Meghan è orgogliosa di Harry

Tra il 23 e il 25 febbraio di quest'anno, i due duchi di Sussex, Harry e Meghan, saranno impegnati in una visita ufficiale in Marocco per volere di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II. Un impegno difficile da affrontare perchè Meghan sarà presumibilmente sul finire del settimo mese di gravidanza, ma lei non lascia trapelare alcun segno di stanchezza o di sconforto. Del resto, la duchessa di Sussex ha ringraziato il fatto di aver vissuto una gravidanza relativamente tranquilla fino ad oggi, cosa che le ha permesso di portare a termine tutti i suoi impegni reali, sia quelli da sola che quelli in compagnia del consorte.

E' anche vero che il supporto morale del principe Harry è stato molto forte. Lui ha accettato di infrangere qualche regola del protocollo reale (come il tenere Meghan per mano durante le visite ufficiali) pur di starle davvero accanto facendola sentire a suo agio nella nuova famiglia reale.

Lei, consapevole dell'amore del suo consorte, in occasione degli Endeavour Fund Awards, ha dichiarato raggiante: "Harry sarà un papà meraviglioso". Una vera e propria metamorfosi!