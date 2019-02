Annuncio

Finalmente una bella notizia per Francesco Chiofalo. Dopo la lunga ed estenuante riabilitazione, in seguito all'intervento di rimozione del tumore al cervello, l'ex concorrente di Temptation Island è stato dimesso. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato una foto sul suo profilo privato di Instagram nella quale è apparso in un supermercato intento a fare la spesa. Chiofalo ha voluto commentare la vicenda dicendo: "Sto riprendendo la mia vita da dove l'avevo lasciata".

I postumi dell'operazione al cervello di Francesco Chiofalo

Il pubblico è stato molto in pena per Francesco Chiofalo.

Dopo aver appreso, un po' per caso, la presenza di un melanoma al cervello, la vita di Chiofalo è drasticamente cambiata. L'ex di Selvaggia Roma si è dovuto sottoporre ad un delicatissimo intervento chirurgico di rimozione della materia.

L'operazione è stata molto lunga e difficile e comportava un rischio molto elevato di disabilità permanenti, tra cui paralisi, demenza e cecità. Francesco, però, non ha avuto scelta, si è dovuto sottoporre a tale intervento prendendo in considerazione tutti i rischi annessi. Per fortuna, dopo circa 9 ore di intervento, Chiofalo è uscito dalla sala operatoria e, fortunatamente, non ha riportato nessun danno permanente. Ad ogni modo, si è dovuto sottoporre ad un ricovero per effettuare delle terapie di riabilitazione. In seguito all'intervento, infatti, il ragazza ha riscontrato delle forti difficoltà a camminare, fenomeno che gli ha generato molto malessere e preoccupazioni.

Francesco sta riprendendo la sua vita da dove l'aveva lasciata, il pubblico ne è felice

Per fortuna, però, grazie alle terapie alle quali si è sottoposto, e che dovrà ancora fare, la situazione sta migliorando e, piano piano, sta ripristinando tutte le sue funzionalità.

Quesa è per Francesco una bellissima notizia. Lui stesso, infatti, ha voluto condividere con tuti i suoi follower la gioia provata nel tornare alla vita di tutti i giorni. L'ex di Selvaggia Roma, infatti, ha pubblicato sul suo profilo privato di Instagram una foto nella quale è ripreso all'interno di un supermercato, intento a fare la spesa. Un'azione normalissima che, per lui, sarebbe potuta diventare impossibile. Francesco sta tornando alla sua vita e alle sue abitudini e, come lui stesso ha dichiarato: "Sto riprendendo la mia vita da dove l'avevo lasciata". Il pubblico, naturalmente, non può che gioire per lui.