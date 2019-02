Annuncio

Una nuova puntata della soap Il Segreto ci attende anche domenica 3 febbraio a partire dalle 16,15 su canale 5, subito dopo la messa in onda della puntata doppia di Una Vita. Ricordiamo infatti che dall'inizio dell'anno, il pomeriggio del dì di festa è dedicato alle tele novela che occuperanno il palinsesto di Mediaset sino alle 17,20, ora di messa in onda di Domenica Live. Nel nuovo episodio della soap ambientata a Puente Viejo vedremo dunque un colpo di scena che riguarderà Adela, la quale già da tempo è perseguitata da uno stalker.

La scorta ingaggiata da Carmelo però, nulla potrà contro il suo persecutore, il quale sparerà alla testa alla maestra lasciandola in gravi condizioni.

Anticipazioni puntata del 3 febbraio: Adela colpita da uno sparo in testa

Nelle scorse puntate de Il Segreto abbiamo visto la preoccupazione di Carmelo il quale ha organizzato una scorta allo scopo di proteggere a moglie Adela, vittima già da tempo, di minacce anonime.

La maestra però mal sopporta il fatto di essere seguita 24 ore su 24 e riuscirà a liberarsi degli uomini della scorta. A nulla valgono le pressioni di Irene, la quale cerca di far capire il pericolo che corre l'amica. Vedremo dunque che Adela si addentrerà nei boschi da sola ed è proprio qui che si troverà faccia a faccia con il suo stalker. Si tratta di Basilio, una vecchia conoscenza della maestra il quale, come ci rivelano le anticipazioni sparerà un colpo di pistola alla testa ad Adela.

Il Segreto, Adela soccorsa da Meliton, Raimundo vuole ritrovare Francisca

Mentre Raimundo esasperato per non essere riuscito ancora a ritrovare donna Francisca, arriverà ad avere un duro scontro con Fernando, Mauricio redarguirà l'Ulloa per il suo comportamento che rischia di far scoprire il loro piano a Mesia.

Il capo mastro infatti, a differenza di Raimundo, è convinto di essere sulla pista giusta per ritrovare la Montenegro. Nel frattempo, nella puntata in onda domenica 3 febbraio, vedremo che l'agguato di Basilio ad Adela, sarà scoperto da Meliton il quale, udendo il colpo di un'arma da fuoco si dirigerà subito nel bosco, trovando Adela ferita gravemente alla testa. Sarà proprio lui quindi, a soccorrere tempestivamente la moglie di Carmelo, ma per sapere come andrà finire questa vicenda, dovremo attendere le prossime anticipazioni della soap opera Il Segreto che, ricordiamo, va in onda tutti i pomeriggi su canale 5 a partire dalle 16,15 circa.