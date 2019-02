Annuncio

Continua il successo della soap opera di Rai1, 'Il Paradiso Delle Signore' in onda alle ore 15:40 e che ha conquistato il pubblico grazie a un cast di attori talentuosi. Nelle prossime puntate, Vittorio si troverà alle prese con degli alti e bassi nella relazione con Marta al punto che i due innamorati vivranno una vera e propria crisi. Lisa continua a mettere i bastoni tra le ruote nella vita del Conti; l'arrivo della donna ha infatti creato molto scompiglio all'interno dello shopping center. Marta si è subito resa conto delle cattive intenzioni della Conterno, che segue il piano di Spinelli, ma Vittorio prova a supportare la compagna. Le anticipazioni delle puntate fino all'8 marzo sottolineano che proseguiranno le tensioni tra Marta e Vittorio, al punto che la presunta sorellastra dell'uomo approfitterà di questa situazione.

Umberto si affretterà ad annunciare la volontà di far andare a vivere alla villa l'attuale compagna, ma ciò non renderà felici i familiari dell'uomo. In particolare Adelaide non gradirà l'arrivo della Mandelli.

Umberto si dimostrerà contrario alla decisione del figlio

La contessa sarà preoccupata per le sorti del nipote, dopo averlo visto tornare a casa ubriaco. A quel punto, la donna affiderà Riccardo a uno specialista. Nicoletta si sentirà in colpa per il bacio rubatole dall'ex fidanzato e la giovane donna svelerà questo segreto a Roberta. Il fratello di Marta si presenterà alla prima seduta di analisi con il dottor Tornei. A tal proposito, Umberto non sarà d'accordo sull'inizio del percorso di terapia del figlio.

Intanto l'influenza costringe a letto altre due commesse del Paradiso. Una particolare proposta di Federico renderà felice Luciano, sicuro che possa essere fondamentale per il salto di qualità del Paradiso Market.

Arriva la madre di Elena per riportarla in Sicilia, la testardaggine del Guarnieri

Umberto, invece, non darà ascolto alle parole di Adelaide che si vedrà costretta a minacciare il cognato di non dargli una mano negli affari. Successivamente, a Milano arriverà la madre di Elena (Giulia Petrungaro) intenzionata a riportare la figlia in Sicilia; tale situazione metterà in agitazione l'ex fidanzata di Antonio. La ragazza si renderà conto dell'intenzione della madre e dovrà fare i conti con ciò che desidera veramente, in quanto non sa se lasciare la città di Milano sia la scelta giusta.

