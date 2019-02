Annuncio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme oppure no? Se la showgirl, intervistata da Repubblica qualche giorno fa anche su questo argomento, si era rifugiata dietro ad un "no comment", il futuro conduttore di Made in Sud ha provato a fare chiarezza a modo suo nel salotto di Domenica In. A Mara Venier che gli chiedeva spiegazioni delle affettuosità che lui e l'ex moglie si sono scambiati all'aeroporto poco tempo fa, il napoletano ha detto che il suo rapporto con la madre di Santiago è ottimo e che "l'amore non è mai sprecato".

De Martino non conferma e non smentisce il riavvicinamento con Belen

C'era grande attesa nell'ascoltare le parole che Stefano De Martino avrebbe usato a Domenica In per commentare il Gossip che sta circolando da settimane sul suo conto, quello sul presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

Il 24 febbraio il napoletano è stato ospite di Mara Venier, e il primo argomento che gli è stato chiesto di affrontare dalla padrona di casa, è proprio quello che riguarda lui e l'ex moglie.

Dopo aver mostrato al 29enne le foto e i video che i paparazzi hanno fatto alla coppia all'aeroporto di Linate (che sono finiti su tutti i giornali), la conduttrice ha domandato al diretto interessato come stanno davvero le cose con l'argentina.

Chi si aspettava che il futuro presentatore di Made in Sud facesse chiarezza circa il suo legame con la madre di Santiago, sarà rimasto molto deluso; il ballerino di Amici, infatti, non ha né confermato né smentito le voci che lo vorrebbero di nuovo sentimentalmente vicino alla Rodriguez.

"So che queste immagini hanno destato scalpore, ma per me è una non notizia. Io e Belen abbiamo sempre avuto questo rapporto di empatia"- ha detto Stefano su Rai 1 poche ore fa. "Non mi sono mai fatto problemi ad abbracciarla, anche perché non facciamo male a nessuno. Ho dovuto lavorare tanto per arrivare a quest'unione familiare, e non è stato facile". Il ragazzo, dunque, non si è voluto sbilanciare in nessun modo nei confronti della madre di suo figlio; dalla sua bocca, infatti, non sono uscite né parole a favore di un riavvicinamento, né altre che lo potessero negare in modo categorico.

Stefano difende Belen: 'L'ho scelta perché non pensa al giudizio delle persone'

"Ci sono cose che non hanno bisogno di definizione, perché spiegandole gli toglieremmo significato.

L'amore non è mai sprecato", ha aggiunto De Martino davanti ad una Mara Venier curiosa, come tutto il pubblico, di sapere qualcosa in più sul rapporto che c'è oggi tra lui e la Rodriguez.

La padrona di casa di Domenica In ha anche mandato in onda un filmato in cui Alfonso Signorini ripercorreva le tappe che hanno portato al presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, definendolo ancora un "work in progress" alimentato probabilmente da un profondo amore che c'è tra i due.

Il napoletano ha condiviso quasi al 100% le parole del direttore di Chi, ma ci ha tenuto a dissentire da lui quando ha parlato dell'argentina come una persona instabile nei sentimenti. "Lei è una donna che può sembrare leggera, in realtà è solo tanto istintiva e se ne frega del giudizio degli altri. Questo è uno dei tanti motivi per i quali l'ho scelta", ha detto il 29enne.

Chi si aspettava che l'intervista su Rai 1 chiarisse definitivamente che tipo di legame c'è attualmente tra Stefano e Belen, probabilmente dovrà aspettare ancora e sperare in dichiarazioni più chiare da parte di uno dei protagonisti di questo gossip.