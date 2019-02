Annuncio

Domenica 3 marzo va in onda l'ultimo appuntamento con 'Non Mentire', prodotta dall’Indigo Film e ispirata alla fiction inglese Liar. La serie vede come protagonista Alessandro Preziosi che, in una recente intervista, ha dichiarato di aver pianto sul set. Gli spoiler della terza puntata svelano che Laura inizierà fare i conti con la rabbia e il senso d'ingiustizia dopo la decisione di non arrestare Andrea ma la situazione subirà un aggravamento. La giovane donna rimarrà sconvolta da una notizia che le provocherà delusione dopo aver saputo della relazione tra la sorella Caterina e Tommaso. Il Baioni lavora come agente di polizia ed è coinvolto in prima persona nelle indagini riguardanti la vicenda di Andrea e Laura.

Quest'ultima si sentirà delusa dagli affetti familiari al punto che non avrà fiducia nei confronti di alcuna persona cercando di far venire fuori la verità.

Laura si allontana dalla sorella dopo aver scoperto la storia con Tommaso

Laura potrà contare sull'aiuto di se stessa e avrà intenzione di portare a compimento l'arresto del Molinari ma non potrà godere dell'aiuto di Tommaso. Il poliziotto si troverà alle prese con una perquisizione nell'abitazione Molinari, in conseguenza della quale verrà sospeso dal servizio. La professore comincerà a tenersi lontana dalla sorella con la quale avrà un rapporto complesso e la stessa decisione verrà presa da Leo, pronto a lasciare la casa divisa con la donna.

L'uomo è venuto a conoscenza del tradimento della moglie mentre Vanessa si convincerà della colpevolezza di Andrea. L'ispettore capirà di essere la vittima più recente del Molinari poiché presenterà dei segni di violenza.

Andrea viene rilasciato per mancanza di prove

L'Alaimo non avrà dei dubbi riguardo alla ferocia di Andrea ma le indagini saranno ostacolate dalla mancanza di prove atte a incastrare lo stimato chirurgo. Il problema si ritrova nel fatto che le prove sono custodite dal carnefice in un luogo a tutti sconosciuto mentre Laura riuscirà a trarre in inganno il Molinari. Andrea riuscirà a liberarsi dal piano di Laura prendendo il sopravvento sulla donna che potrà contare sull'arrivo perspicace di Vanessa.

L'ispettore salverà l'insegnante e Molinari verrà arrestato ma ciò non basterà a risolvere la situazione perché il medico sarà subito rilasciato per assenza di prove. Infine Vanessa condurrà una nuova operazione, di comune accordo con Irene ma Andrea sarà capace di scampare a quest'ulteriore ostacolo.