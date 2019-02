Annuncio

Annuncio

A distanza di un anno dal tanto discusso canna-gate che ha visto protagonista Francesco Monte all'Isola dei Famosi, si continua a parlare dell'accaduto, complici le nuove dichiarazioni in televisione di Eva Henger, la quale nei programmi pomeridiani di Barbara D'Urso, ha rivelato di aver ricevuto una querela da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne. Monte, dunque, come aveva 'promesso', ha scelto di portare avanti la querelle in tribunale. E in queste ore l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, intervistato dal settimanale 'Chi', ha fatto ulteriormente chiarezza sulla vicenda e anche sulla presunta querela nei confronti di Barbara D'Urso.

'Canna-gate' all'Isola dei famosi, Monte rivela di aver sofferto

Intervistato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Francesco Monte ha ribadito che quello che doveva fare l'ha fatto e che, a questo punto, si aspetta che la giustizia possa fare al più presto il suo corso.

Annuncio

L'ex tronista di Uomini e donne ha inoltre precisato di aver esposto la querela nei confronti di Eva Henger lo scorso marzo e sulla notifica, arrivata solo in queste settimane alla donna, lui può farci ben poco.

Qualcuno lo ha addirittura accusato di aver fatto arrivare la notifica alla Henger in concomitanza con il ritorno dell'Isola dei famosi in televisione, ma Francesco Monte ha rigettato al mittente tali accuse. E tornando a parlare dello scandalo 'canna-gate', di cui si è discusso molto in diverse trasmissioni della passata stagione televisiva Mediaset, Monte ha ribadito che non si è trattato di un momento facile della sua vita.

L'ex naufrago dell'Isola dei famosi ha ammesso liberamente che questa polemica che ha investito lui e la sua famiglia è stata a dir poco devastante, rivelando che suo padre è stato molto male per tutto quello che è stato detto dai media.

Annuncio

La verità di Francesco Monte su Barbara D'Urso

'C'è gente che dal nulla si è sentita in diritto di offendermi con epiteti che andavano dal drogato al tossico', ha dichiarato Monte nell'intervista concessa a 'Chi', aggiungendo che, se fosse stato al posto di Eva Henger, non avrebbe mai creato tutto questo polverone.

Ma come vi abbiamo anticipato, nel corso dell'intervista, Monte ha fatto chiarezza anche sulla presunta querela nei confronti di Domenica Live e Barbara D'Urso. Da questo punto di vista il ragazzo è stato molto chiaro e ha fatto sapere che, per diffamazione, ha citato soltanto la Henger e di esserci rimasto male nel momento in cui la D'Urso, nei suoi programmi, ha parlato di presunte antipatie di Monte nei suoi confronti.