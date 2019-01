Annuncio

Annuncio

Nuove svolte nel caso "Canna-gate". A distanza di un anno da quando scoppiò tutta la vicenda, Francesco Monte ha deciso di procedere alla denuncia per diffamazione contro Eva Henger. La notizia è stata rivelata a Domenica Live da Barbara D'Urso, dove Eva ha rivelato particolari inediti in merito alla vicenda, citando anche un coinvolgimento della conduttrice e del suo programma. La Henger, dopo essere stata interrogata dalla Polizia italiana, ha deciso di procedere con il controattacco ed ha rivelato che è già stata all'ambasciata dell Honduras [VIDEO]per parlare con la polizia locare e sporgere denuncia contro Monte per ciò che ha fatto in suolo honduregno.

Dopo la denuncia da parte di Monte, la Henger si reca dalla Polizia honduregna

La scorsa puntata di Domenica Live è stata incentrata su di un argomento molto delicato, ovvero, la denuncia che Francesco Monte ha sporto contro Eva Henger dopo circa un anno dall'accaduto.

Advertisement

Nel corso della messa in onda, è stata ospitata l'ex attrice di film per adulti, la quale ha ribadito la sua versione dei fatti ed ha dichiarato di non temere nulla. In questa settimana, la donna è stata interogata dalla Polizia italiana per raccontare tutta la sua versione dei fatti. Tuttavia, non si è affatto limitata a questo. La Henger, infatti, ha rivelato di essersi recata anche dalla Polizia honduregna per sporgere denuncia contro Monte. Le leggi di quel paese sono estremamente rigide in merito all'uso di sostanze stupefacenti, pertanto, gli agenti di sicurezza del posto si sono immediatamente messi all'opera per indagare sulla verità. Nel caso in cui la versione della Henger si rivelasse veritiera, per Francesco Monte potrebbero esserci grossi problemi [VIDEO]a livello legale.

Nella denuncia sporta da Monte è coinvolta anche Barbara D'Urso

Ad ogni modo, la Henger si è detta sicura di sé ed ha aggiunto anche altri particolari inediti in merito alla vicenda.

Advertisement

I migliori video del giorno

L'ex attrice di film a luci rosse ha rivelato che, nella denuncia sporta da Monte, sarebbe coinvolta anche Barbara D'Urso. Il motivo di tale coinvolgimento risiede nel fatto che la Henger avrebbe diffamato il suo rivale proprio all'interno della sua trasmissione Domenica Live. In effetti, Francesco non ha mai voluto presenziare da Barbara D'Urso per raccontare la sua versione dei fatti. L'accusa del ragazzo non ha molto senso, dal momento che la Henger ha trattato l'argomento anche in altre trasmissioni. Pertanto, non è chiaro il motivo per il quale sarebbe stata coinvolta solo Domenica live.

La questione è sempre più intricata. Si aspettano ulteriori aggiornamenti in merito