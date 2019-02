Annuncio

Mancano davvero poche ore alla terza serata del Festival di Sanremo e tutti tra addetti ai lavori e telespettatori stanno iniziando a tirare le proprie somme sulla kermesse. Nelle scorse ore, Selvaggia Lucarelli è scesa in campo per fare un appello a Virginia Raffaele.

La giornalista de Il Fatto Quotidiano conosciuta da sempre per il suo essere pungente questa volta nei confronti della comica, sembra che stia parlando davvero con il cuore in mano. Attraverso un post pubblicato su Facebook la Lucarelli ha lanciato un appello a Virginia Raffaele per esortarla ad abbandonare i panni di conduttrice e immergersi totalmente nel suo ruolo: "Tu hai un talento unico, non ti sentire stretta in quel talento perché in quel vestito lì stai comoda solo tu." La giudice di Ballando con le Stelle nel suo post ha fatto tantissimi nomi, definendo la Raffaele la migliore nel suo ruolo.

Inoltre, sono apparsi numerosi elogi da parte di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Virginia Raffaele, al punto da descrivere la comica come una persona adorabile davanti e fuori dal piccolo schermo. Per la Lucarelli, Virginia è una di quelle persone che oltre alla bellezza esteriore hanno la capacità di saper far ridere di gusto la gente.

Cara Virginia Raffaele, se fossi tua amica e manager e mamma e sorella e fidanzato, oggi ti direi questo. https://t.co/KHpxMfrDkB #Sanremo2019 #FestivaldiSanremo2019 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 6 febbraio 2019

Tutto questo durante la prima serata di Sanremo non si è visto affatto. Virginia e Claudio non sono mai riusciti ad emergere per il loro talento di comici, rimanendo ingabbiati nel ruolo di conduttori-valletti. La critica costruttiva di Selvaggia Lucarelli infatti, termina proprio così: "Non devi condurre.

Non puntare sulla tua bellezza, ce ne dobbiamo ricordare solo alla fine quando abbiamo finito di ridere e di spellarci le mani per gli applausi."

Virginia Raffaele in 'Habanera': piace e convince

Virginia Raffaele e Claudio Bisio dopo la messa in onda della prima puntata del Festival di Sanremo sono stati invitati ad uscire dai ruoli di conduttori. Richieste che sembrano essere state ascoltate dai diretti interessati. Bisio durante il secondo appuntamento con la kermesse ha dato vita ad una bellissima gag con Michelle Hunziker. La Raffaele invece dopo il primo siparietto andato in scena nei minuti iniziali, si è esibita in 'Habanera' tratta dalla Carmen di Bizet. Il fatto di essersi dimenticata le parole della famosa opera per poi continuare l'esibizione fischiando è piaciuto al pubblico ed ha convinto proprio tutti.

Magnifico anche l'abito rosso che ha sfoggiato per l'occasione.