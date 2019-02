Annuncio

Al centro del gossip di questo Festival di Sanremo 2019 vi sono sicuramente Giulia De Lellis e Irama, la coppia più chiacchierata e seguita di questa 69esima edizione. In molti in questi giorni si sono chiesti se la De Lellis fosse in Riviera per supportare il suo fidanzato: la sua assenza aveva addirittura fatto pensare che tra i due ci fosse aria di crisi, ma la verità è che le cose vanno a gonfie vele e ieri hanno anche trascorso la notte assieme.

Notte d'amore per Giulia De Lellis e Irama dopo Sanremo 2019

Nel dettaglio, infatti, Giulia De Lellis ha raggiunto la città di Sanremo soltanto in occasione della finalissima di questo Festival di Sanremo 2019 per stare vicina al suo fidanzato nel momento più importante.

Irama, infatti, era tra i favoriti di questa edizione ma il verdetto finale è stato un altro. Il cantante, infatti, non è riuscito a piazzarsi neppure sul podio della classifica finale di questo Festival, accontentandosi quindi della sesta posizione.

Giulia, però, era al suo fianco e ieri sera al termine della diretta del Festival di Sanremo i due hanno trascorso la notte assieme, così come testimoniano le varie stories che la De Lellis ha postato sul suo profilo Instagram. In una la vediamo mentre il suo amato Irama la tiene in braccio e lei scatta un selfie allo specchio e poi ancora un altro video dove si vede che Irama 'strapazza' di coccole la sua fidanzata mentre lei riprende tutto in un mini filmato di 15 secondi.

Insomma tra i due procede tutto nel migliore dei modi, proprio come aveva già anticipato Irama durante la sua intervista in diretta a Vieni da me su Raiuno. Il giovane cantante, infatti, aveva messo a tacere i rumors sulla possibile crisi in corso con la De Lellis, precisando che tra di loro procedeva tutto nel migliore dei modi e che stavano bene insieme.

La De Lellis scappa a Roma per Uomini e donne

Questa mattina, però, Giulia è dovuta scappare via da Sanremo. Come testimoniano gli scatti che la De Lellis ha postato sui social, è dovuta andare via di prima mattina per tornare di nuovo a Roma, dove la stanno aspettando per le riprese del serale di Uomini e donne, di cui sarà una delle protagoniste.

Giulia, infatti, ha taggato nella sua stories sia Raffaella Mennoia (storica autrice del programma sentimentale della De Filippi) sia la pagina ufficiale di U&D, annunciando che a breve sarebbe atterrata a Roma per prendere parte alle registrazioni delle scelte finali dei tronisti in carica.