Ieri sera su Raiuno è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Durante le esibizioni dei 24 artisti Big di questa edizione è stato chiamato ad esprimersi anche il pubblico da casa attraverso il televoto e al termine della lunga diretta è stata stilata la prima classifica provvisoria di questa edizione. I 24 artisti sono stati divisi in tre zone: quella verde, comprendente i più votati dal pubblico, la zona gialla che sarebbe quella intermedia e la zona rossa, ossia quella dei meno votati.

Arriva la prima classifica di Sanremo 2019 post serata iniziale

Anche in questo Festival di Sanremo il giudizio del pubblico da casa, dopo il primo ascolto dei brani in gara, sembra non aver deluso le aspettative, dato che nella zona verde, ossia tra i concorrenti che hanno ottenuto un maggior numero di voti vi sono Ultimo, il cantante rivelazione della passata edizione e Irama, fresco della vittoria all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nonostante si sia esibito dopo la mezzanotte, Irama ha fatto incetta di voti, sinonimo del fatto che il suo pubblico di affezionati è pronto a sostenerlo in qualsiasi circostanza. Nella zona verde della classifica di Sanremo 2019 dopo la prima serata, inoltre, vanno annoverati anche Loredana Bertè, Simone Cristicchi, Il Volo, Nek e Daniele Silvestri.

Per quanto riguarda, invece, la zona gialla ossia quella 'di mezzo', comprende i nomi di: Paola Turci, Anna Tatangelo, Federica Carta e Shade, Boomdabash, Enrico Nigiotti, Arisa, Negrita.

I meno votati dopo la prima serata di Sanremo: male Einar e Nino D'Angelo

E per finire c'è la zona rossa, comprendente quegli artisti che al primo ascolto del brano non hanno convinto più di tanto il pubblico da casa. Tra questi vi sono: Nino D'Angelo e Livio Cori, Einar, Ghemon, Achille Lauro, Ex Otago, Motta, Zen Circus, Mahmood.

Questa, quindi, è la situazione in classifica dopo la prima attesissima serata del festival di Sanremo di ieri sera.

Questa sera, invece, nel corso del secondo appuntamento si esibiranno soltanto 12 dei 24 artisti presenti in gara e anche in questo caso verrà stilata una classifica al termine della diretta. Nella serata di venerdì, invece, gli artisti si presenteranno sul palco dell'Ariston con un'ospite per duettare sulle note del loro brano sanremese. Sabato sera, invece, ricanteranno nuovamente tutti per arrivare alla proclamazione del vincitore finale.