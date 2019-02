Annuncio

Mahmood con il brano 'Soldi' trionfa a sorpresa nella finalissima della 69' edizione del Festival di Sanremo. La vittoria dell'italo-egiziano ha subito fatto scoppiare la polemica sui social, mandando in scena uno scontro a distanza tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi.

Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza. #top #culture https://t.co/30QQORiYkW — Elisa Isoardi (@ElisaIsoardi) 10 febbraio 2019

Il rapper ha conquistato il palco dell'Ariston dopo aver vinto la rassegna dedicata ai giovani, ma la sua è una storia fatta di gavetta e porte chiuse in faccia. Dopo la proclamazione del vincitore, il ministro dell'interno, Matteo Salvini, via Twitter ha espresso il suo malcontento: "Io avrei scelto Ultimo".

La pensa, invece, in modo diverso la sua ex compagna e attuale conduttrice de La Prova del cuoco, Elisa Isoardi: "Mahmood ha appena vinto il Festival di Sanremo. La dimostrazione che l'incontro di culture differenti genera bellezza".

Il neo vincitore della kermesse dedicata alla canzone italiana, in seguito alla polemica, ha deciso di fare chiarezza: ha precisato, in sala stampa, di essere italiano al 100%. Mahmood è nato ad Orosei da mamma sarda e papà egiziano. Le spiegazioni del rapper, al momento, sembrano non convincere.

Social divisi sul rapper italo-egiziano

Moltissimi utenti, in queste ore, stanno puntando il dito contro Mahmood, rilasciando dei commenti al vetriolo: "Voto radical-chic".

Un altro utente, invece, evidentemente molto amareggiato, ha scritto che a Sanremo ha vinto la politica invece della musica italiana. Altri utenti, invece, hanno pensato che il rapper italo-egiziano sia stato premiato dalla sala stampa e dalla giuria d'onore solamente per fare un dispetto a Matteo Salvini.

Nel televoto #Mahmood aveva il 14% (Ultimo 47%, Il Volo 39%). Se ha vinto vuol dire che sala stampa e giuria d'onore hanno votato compatte per lui #sanremo2019 pic.twitter.com/Whvcw05w9t — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) 10 febbraio 2019

Al contrario, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo si sono schierati dalla parte del rapper. Rosario Fiorello, in un tweet, ha ribadito che un vincitore di una kermesse canora rimane tale senza dover andare a scavare nel suo passato e nella sua vita privata.

All'indirizzo del ragazzo sono arrivati dei commenti positivi anche da parte di Simona Ventura e Francesca Michielin, ma si può dire che, in questo momento, l'opinione pubblica appare divisa.

Mahmood trionfa: boato in sala stampa, critici in disaccordo

La vittoria di Mahmood sta generando un'ondata di polemiche. Tra contrari e favorevoli si è aperta una vera e propria spaccatura tra il voto della sala stampa e l'opinione dei critici. Al momento della proclamazione del vincitore della 69' edizione del Festival di Sanremo, i giornalisti hanno esultato con un boato. Diverso il parere dei critici che volevano un vincitore diverso, così come il pubblico da casa.