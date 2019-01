Annuncio

È bastato uno scatto fatto in treno con Cristiano Malgioglio, a spazzare via i Gossip su una presunta crisi in corso tra Giulia De Lellis e Irama. I due ragazzi non si facevano vedere insieme da un bel po' di tempo, perciò i fan avevano ipotizzato che potesse essersi rotto qualcosa tra loro; oggi, dopo un lungo silenzio sui social da parte dei diretti interessati, è stato il cantautore a confermare che la storia d'amore tra l'influencer e i vincitore di Amici procede a gonfie vele.

Giulia e Irama uniti verso il Festival di Sanremo

L'assenza di Irama al party per i 23 anni di Giulia De Lellis [VIDEO], è stata la prima stranezza che i fan della coppia hanno notato ultimamente; in queste settimane, poi, i due ragazzi non si sono più fatti vedere insieme sui social network, facendo aumentare le voci di crisi che hanno iniziato a circolare sul loro conto.

La romana ha usato Instagram soprattutto per comunicare che le sue "bimbe" e per confermare il suo ritorno a Uomini e Donne in un nuovo ruolo; il cantante si è concentrato sulla preparazione fisica e vocale per l'imminente impegno al Festival di Sanremo.

Il fatto che siano improvvisamente venute meno le dimostrazioni d'affetto sul web tra l'influencer e il vincitore di Amici (unito alla mancata presenza del giovane alla festa di compleanno della sua dolce metà), ha portato tanti a pensare che i due potessero essersi lasciati, o comunque che qualcosa tra loro non andasse bene.

Oggi, dopo un lungo periodo d'assenza dalla rete, la coppia è tornata a farsi vedere più unita che mai, ed ha deciso di farlo con l'aiuto di un amico della ventenne: Cristiano Malgioglio. Sul profilo Instagram del cantautore, infatti, poche ore fa è apparsa una foto nella quale lo si vede abbracciato alla De Lellis e a Irama, il tutto accompagnato dalla seguente didascalia: "Dopo un po' di tempo dalla fine del Grande Fratello VIP, ho rivisto in treno Giulia e abbiamo ricordato le giornate insieme nel reality.

Lei è sempre più bella".

L'artista ha anche sottolineato che accanto alla romana c'era un talento che tra pochi giorni sarà in gara a Sanremo, cioè Filippo Maria con il brano "La ragazza con il cuore di latta".

Giulia De Lellis non si ferma: prima la comparsata a Sanremo, poi il serale di Uomini e Donne

Il mese che sta per iniziare, sarà di grande lavoro per Giulia De Lellis: il primo appuntamento che attende la romana, è quello con il Festival di Sanremo. Gossip sempre più insistenti sostengono che l'influencer sarà accanto al fidanzato Irama per tutta la durata della manifestazione canora, e che starebbe preparando dei look incredibili da sfoggiare all'Ariston.

Sempre a febbraio, l'influencer registrerà le tre puntate del serale di Uomini e Donne che pare andranno in onda ogni venerdì a partire dal giorno 15; ancora non si sa cosa farà la ventenne, ma gli addetti ai lavori hanno assicurato che sarà una presenza fissa in tutte e 4 le scelte che ci sono in programma [VIDEO] (quelle di Ivan Gonzalez, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella).