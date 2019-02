Annuncio

Ieri, domenica 24 febbraio, è stata registrata la nuova puntata del trono classico di ''Uomini e donne'' dedicata al confronto tra Giulia, Lorenzo e Claudia. I tre protagonisti hanno presenziato in studio per potersi confrontare dopo la scelta di Riccardi. La prima a fare il suo ingresso è stata Giulia. Successivamente è entrato Lorenzo e, solo alla fine, Claudia. Al termine del dibattito tra Giulia e Lorenzo, Maria De Filippi ha informato la Cavaglia circa la possibilità di diventare nuova tronista: la ragazza ha risposto in modo affermativo. Ciò che ha lasciato maggiormente senza parole, però, è stata la reazione di Lorenzo. L'ex tronista, infatti, non è rimasto per nulla turbato dalla cosa, anzi, ha ironizzato come suo solito dicendo: "Siediti a papà, siediti". Il pubblico ha naturalmente apprezzato molto il suo comportamento.

Il confronto tra Giulia e Lorenzo a Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi si è sempre contraddistinto per il suo carattere molto ironico e la sua disarmante incoerenza: il suo trono, infatti, è stato molto divertente. Giunti alla fine del suo percorso, il ragazzo ha scelto di uscire dalla trasmissione con Claudia invece che con Giulia. La registrazione di ieri è stata, quindi, dedicata proprio al confronto tra i tre protagonisti. La prima ad entrare in studio è stata Giulia: la ragazza ha spiegato prima il suo stato d'animo e i motivi che l'hanno spinta ad agire come ha fatto. A detta sua, infatti, la delusione è stata davvero forte, proprio per questo motivo ha preferito cucirsi addosso una corazza e non dare soddisfazione al suo interlocutore.

Successivamente è entrato in studio Lorenzo: i due hanno potuto, finalmente, confrontarsi. Riccardi ha ribadito, ancora una volta, i motivi che l'hanno spinto verso Claudia, ma Giulia non gli ha dato ascolto. La ragazza, infatti, lo ha accusato di averla illusa facendole credere di essere la scelta.

La reazione di Lorenzo alla proposta del trono a Giulia

Verso la fine del dibattito poi, prima che Giulia lasciasse lo studio per lasciare spazio a Claudia, Maria De Filippi le ha detto che sarebbe stata la nuova tronista. Giulia è rimasta entusiasta dalla notizia ed ha deciso di accettare con piacere. Ciò che ha spiazzato maggiormente è stata la reazione di Lorenzo. In queste ore, infatti, in molti si domandavano come l'avesse presa Lorenzo. Ebbene, stando a quelle che sono le ultime anticipazioni in merito, il ragazzo ha spiazzato davvero tutti: Lorenzo, infatti, ha esortato Giulia ad accettare la proposta e poi, con la simpatia che da sempre lo contraddistingue, ha detto: "Siediti a papà, siediti".

Il pubblico, naturalmente, è scoppiato a ridere ed è partito un forte applauso.