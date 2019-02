Annuncio

Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la prima attesissima puntata di Uomini e donne - la scelta. La prima delle troniste a congedarsi dalla trasmissione di Maria De Filippi è stata la bella napoletana Teresa Langella. Ad aiutarla in questo momento così importante c'era anche Giulia De Lellis, la quale ha dato dei consigli a Teresa sull'outfit da scegliere per la fatidica festa all'interno della villa dove ad attenderla ci sarebbe stata tutta la sua famiglia. Peccato, però, che l'esito finale della scelta di Teresa non sia stato positivo.

Uomini e donne, Giulia De Lellis furiosa dopo l'addio di Andrea Dal Corso

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che la bella tronista ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con il corteggiatore Andrea Dal Corso, rispettando in parte quelli che erano i pronostici del pubblico social che segue la trasmissione di Canale 5 e che in parte si aspettava che Teresa avrebbe preferito l'ex tentatore ad Antonio.

Ma, come si diceva, però, la risposta finale di Andrea non è stata positiva e il corteggiatore l'ha spiazzata con un secco rifiuto.

Un verdetto del tutto inatteso, in primis per la bella Teresa, la quale era già pronta a festeggiare il fatidico momento con tutta la sua famiglia e gli ospiti che in quel momento stavano attendendo l'arrivo in villa di Andrea Dal Corso. Il pubblico social non ha gradito il comportamento del ragazzo, accusandolo di aver finto per tutta la durata del trono e di essere interessato soltanto alle telecamere. Molto duro anche il commento di Giulia De Lellis, la quale ieri sera ha affidato ai social la sua reazione dopo il secco rifiuto da parte di Andrew nei confronti di Teresa.

'Andrea non mi è mai piaciuto', dice la De Lellis

L'ex fidanzata di Andrea Damante ha puntato il dito contro il corteggiatore, accusandolo di non aver avuto rispetto nei confronti della famiglia di Teresa e soprattutto nei confronti dei suoi amati nonni che sono stati per tutto il giorno nella villa, in attesa della registrazione.

La De Lellis ha poi aggiunto che Andrea non abbia avuto il coraggio di presentarsi e di dire in faccia la verità alla tronista. ''Lui ha fatto una figura di m...., non chiediamoci il perché'', ha aggiunto Giulia sui social. E poi ancora l'influencer ha ammesso di aver conosciuto Teresa nei giorni in cui ci sono state le registrazioni di questi speciali di Uomini e donne e di averla apprezzata molto.

''Andrea a me non piaceva minimamente'', ha chiosato la De Lellis.