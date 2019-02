Annuncio

Continuano la domenica sera su Rai Due le vicende del giovane medico specializzando Shaun Murphy, un ragazzo geniale che soffre di autismo ed è affetto dalla sindrome del Savant. Il protagonista, interpretato da Freddie Highmore, lavora all'ospedale St. Bonaventure di San Josè, nel sud della California. La seconda stagione inedita è in onda anche in Italia da due settimane e sta avendo riscontri positivi, come era già accaduto per la prima stagione.

Domenica 17 febbraio andranno in onda, a partire dalle ore 21,20, il quinto e il sesto episodio della seconda stagione. Verranno affrontati diversi casi medici: l'operazione all'apparato digerente di un amico del dotto Lim, il caso di una madre anoressica e di una ragazza con problemi respiratori.

Vedremo, inoltre, i litigi tra Shaun e Lea che adesso vivono nella stessa casa.

Proviamo a riassumere, in modo più dettagliato, cosa accadrà nei nuovi episodi in onda.

The Good Doctor, episodi 2x05 e 2x06: trama

Gli episodi in onda domenica 17 febbraio saranno il quinto e il sesto della seconda stagione.

Nel primo (il 2x05), dal titolo 'Nutrire il cuore', il dottor Melendez si occuperà della cura di una madre anoressica che, secondo lui, dovrebbe essere operata ma Claire non sarà d'accordo, mentre un amico del dottor Lim dovrà subire una delicata operazione all'apparato digerente. Intanto Shaun cercherà di aiutare il dottor Glassman a riprovare a camminare e gli porterà Debbie per convincerlo.

Nel frattempo il giovane protagonista e Lea proveranno a vivere insieme.

Nel secondo episodio in onda (il 2x06), dal titolo 'Tirare troppo la corda', Claire affronterà il caso di un’adolescente che presenta problemi respiratori. Intanto Debbie aiuterà Glassman nel suo recupero, ma accadrà un momento di rottura tra i due, mentre Lea e Shaun inizieranno a litigare di continuo

The Good Doctor 2, nuove entrate nel cast fisso

Nei nuovi episodi della seconda stagione di The Good Doctor l'attrice Lisa Eldstein, che molti ricordano come l'interprete di Lisa Cuddy in sette stagioni di Dr.House (direttrice sanitaria e interesse amoroso del protagonista), impersona in un ruolo ricorrente l'oncologa Blaize.

Inoltre sono entrati a far parte del cast fisso personaggi che nella prima stagione erano apparsi di tanto in tanto: la specializzanda Morgan Reznick (Fiona Gubelmann), il dottore Alex Park (Will Yun Lee), la dottoressa Audrey Lim (Christina Chang) e Lea Dilallo (Paige Spara), interesse amoroso di Shaun.