Per Giulia De Lellis è tempo di ritornare di nuovo a Uomini e donne, la popolare trasmissione sentimentale di Maria De Filippi che le ha dato popolarità e che le ha permesso di incontrare colui che per svariati anni è stato il suo fidanzato: Andrea Damante. In questi giorni Giulia è impegnata con le riprese delle scelte dei tronisti di Uomini e donne e rispondendo alle domande dei fan che sono arrivate su Instagram non ha potuto non tornare indietro con la mente, parlando anche del suo percorso in trasmissione con Andrea.

Il ricordo di Giulia sulla scelta di Andrea Damante a U&D

Quando un fan le ha chiesto se queste registrazioni di Uomini e donne l'avessero fatta tornare indietro nel tempo, ripensando alla scelta di Andrea, la De Lellis non si è fatta problemi nel dire che quel momento le ha fatto e ancora tutt'oggi le fa pensare solo a cose belle.

'Quel posto lì è speciale per me, lo sapete', ha scritto la De Lellis sulla sua pagina ufficiale Instagram.

A distanza di anni, quindi, Giulia non rinnega nulla di tutto quello che è avvenuto all'interno dello studio di Maria De Filippi, compreso il momento della scelta con Andrea, nonostante la storia d'amore tra i due non sia finita nel migliore dei modi. A distanza di due anni dal loro fidanzamento, infatti, i Damellis scelsero di dirsi addio ma Giulia non ha mai nascosto che quella per lei è stata una delle storie più importanti della sua vita, di cui porterà per sempre un bellissimo ricordo.

Adesso, però, la De Lellis ha voltato pagina anche se in un primo momento per lei non è stato per niente facile gettarsi alle spalle due anni di fidanzamento con Andrea, visto che con l'ex tronista di Uomini e donne progettavano anche di mettere su famiglia.

Dopo la cocente delusione, Giulia ha ritrovato il sorriso e la felicità al fianco del giovane cantante Irama, tra i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo.

Le critiche di Giulia al Festival di Sanremo

La De Lellis in questi giorni ha raggiunto il suo fidanzato a Sanremo in occasione della finalissima della kermesse musicale, così come testimoniano gli scatti che lei stessa ha postato sui social sabato notte. I due si abbracciano e si coccolano dopo essere stati divisi per una settimana. E sempre su Instagram, la De Lellis ha detto la sua anche sul Festival di Sanremo 2019, ammettendo che ci sono state indubbiamente delle belle canzoni in gara anche se poi alla fine il pubblico da casa non è stato rilevante nella scelta del vincitore assoluto.