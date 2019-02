Annuncio

Annuncio

A meno di due settimane dal debutto in prima serata di Uomini e Donne, il magazine della trasmissione ha intervistato una delle protagoniste degli speciali dedicati alle scelte dei tronisti: Giulia De Lellis. La romana, oltre a parlare delle emozioni che sta provando nel tornare a far parte del programma che l'ha lanciata nel mondo della moda e del make-up qualche anno fa, ha ricordato la storia d'amore che ha vissuto grazie al dating show: quella con Andrea Damante ovviamente.

La De Lellis confida: 'Grazie a Uomini e Donne mi sono innamorata'

Giulia De Lellis sta per tornare in tv nel programma che l'ha "scoperta" circa tre anni fa: Uomini e Donne.

Advertisement

La conferma della presenza dell'influencer nel cast della versione serale della trasmissione, infatti, è arrivata nei giorni scorsi, tanto che la ragazza è già al lavoro per registrare alcuni video che saranno mandati in onda a partire dal 15 febbraio prossimo su Canale 5.

Il magazine di U&D, dunque, ha interpellato la romana a pochi giorni dal debutto, chiedendole quali sono le sue sensazioni nel collaborare con lo staff del dating show che l'ha vista assoluta protagonista qualche edizione fa. "Sono certa che sarà un'esperienza divertentissima, fatta con persone per me molto importanti. Non vedo l'ora e sono sicura che sarà un grande successo"- ha esordito la 23enne prima di ammettere che tutto quello che ha adesso dal punto di vista professionale, lo deve proprio al format nel quale è stata corteggiatrice tempo fa.

Advertisement

A proposito della sua avventura da spasimante di Andrea Damante a U&D, Giulia ha detto: "In quello studio ci sono entrata che nessuno mi conosceva, ma grazie a questo programma mi sono innamorata ed ho vissuto una storia che non dimenticherò mai".

Giulia non è con Irama a Sanremo, per ora

Le parole che ha usato la De Lellis per ricordare la relazione che ha avuto con Andrea Damante, sembrano molto simili a quelle che l'ex tronista ha tirato fuori quando gli è stato chiesto cosa pensasse oggi di quella storia. Il veronese ha paragonato il rapporto con Giulia a quello che hanno avuto i protagonisti della serie "Dawson's Creek", ai quali il pubblico pensa in coppia, un po' come accade ancora adesso per lui e l'influencer.

Nonostante le ultime dichiarazioni, però, i "Damellis" non esistono più; se il dj si professa single e contento di esserlo, la sua ex è felicemente fidanzata con Irama da qualche mese. Le voci di crisi che erano circolate nelle scorse settimane in seguito all'assenza del cantante alla festa di compleanno della compagna, sono state spazzate via da un selfie che i due hanno fatto in treno con Cristiano Malgioglio poco tempo fa.

Oggi, dunque, la De Lellis e il vincitore di Amici sono una coppia, anche se lei non si è ancora fatta vedere a Sanremo, dove lui sta per debuttare tra i "Big" con il brano "La ragazza con il cuore di latta". Non sappiamo se Giulia raggiungerà la sua dolce metà nei prossimi giorni (magari a ridosso della finale), fatto sta che per ora la giovane si trova a Roma con la famiglia e lo dimostrano le "Stories" che la stessa sta pubblicando su Instagram di recente.