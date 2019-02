Annuncio

Oggi è andato in onda su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale con il trono over di Maria De Filippi, dove c'è stata la definita uscita di scena di Gian Battista e Claire e la scenata di Ida per Riccardo. Inoltre c'è stato anche spazio per una delle dame più discusse dello show, Angela, che sembra aver trovato il suo cavaliere ideale in un ex imprenditore, ricco e vedovo.

La segnalazione

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la puntata di oggi è esattamente iniziata da dove era finita quella di lunedì scorso, cioè con la segnalazione ricevuta da Gianni Sperti sul conto di Gian Battista e la dama Claire.

Un telespettatore anonimo dello show , infatti, ha ripreso i due protagonisti del trono over in un bar della stazione di Bergamo e ha inviato il video al noto opinionista di Uomini e donne.

Nel video in questione si vedono chiaramente Gian Battista e Claire seduti mentre decidono cosa dire e cosa fare in trasmissione il giorno dopo. In particolar modo, la coppia sta decidendo come portare avanti la loro finta conoscenza, sfruttando anche l'inserimento di Umberto nella loro frequentazione. Va detto inoltre che nella clip in questione Gian Battista e Claire non stanno decidendo soltanto cosa dire ma anche quali gesti corporei possano essere più efficaci per rendere più credibile la loro messinscena. Ovviamente la trasmissione di tale video ha creato stupore e caos in studio, scatenando fin da subito un clima di rabbia e sconcerto nei confronti dei due ideatori del piano concepito per prendere in giro Maria De Filippi, la sua redazione e tutto il pubblico dello show. E questo non è tutto.

Lo sconcerto generale, infatti, è aumentato a dismisura quando dopo essere stati smascherati dalla De Filippi, Claire e Gian Battista non si sono sentiti in dovere né di dover giustificare la loro condotta né tanto meno di doversi scusare per quello che avevano fatto.

L'uscita di scena

Il loro comportamento, ovviamente, non ha fatto altro che indispettire ancora di più Maria De Filippi, Gianni Sperti e il pubblico in studio, conducendo ben presto la coppia ad un congedo immediato. Subito dopo aver mostrato il video incriminato a Gian Battista e Claire, Maria ha fatto capire alla coppia che non ci sarebbe stato più spazio per loro all'interno del suo programma, invitandoli chiaramente a lasciare lo studio. Ovviamente, le parole di Maria sono state accompagnate da frasi di approvazione da parte di Gianni Sperti e da un'ovazione da parte del pubblico e degli altri protagonisti dello show.