Annuncio

Annuncio

Un posto al sole non smette di stupire ed offrire al proprio pubblico episodi ricchi di colpi di scena, intrighi e svolte inattese. Anche le anticipazioni relative alla settimana di programmazione dall'11 al 15 febbraio raccontano che per alcuni personaggi ci saranno novità e sorprese, come per Elena che dovrà valutare quale direzione dare al suo rapporto con Valerio, ma anche per Alex che deciderà finalmente di conquistare Vittorio. Alberto, intanto, tramerà alle spalle dell'amico Valerio.

Un posto al sole, il piano di Alberto per separare Elena e Valerio

Elena, dopo la reazione di Valerio alla notizia della sua gravidanza, deciderà in un primo momento di allontanare definitivamente il Viscardi, ma l'uomo si renderà conto dell'importanza che la Giordano Junior riveste ormai nella sua esistenza e la pregherà di tornare insieme. A quel punto, la donna gli concederà un'altra possibilità: tuttavia, Valerio continuerà ad essere teso e pensieroso per le continue pressioni di Simona, decisa ad avere finalmente un ruolo nella vita della figlia Vera.

Advertisement

A complicare ulteriormente le cose ci sarà Alberto che inizierà a persuadere Simona affinché riconquisti il suo ex compagno e lo separi da Elena. Il giorno di San Valentino, Valerio incontrerà sia la sua ex che la Giordano Junior e la sua confusione non farà che aumentare.

Adele confesserà a Susanna la verità sugli abusi di Manlio

Intanto, Gaetano Prisco, a causa delle sue condizioni di salute, otterrà gli arresti domiciliari e inizierà subito a mettere in atto la sua vendetta contro Franco, il quale sarà molto preoccupato per le sorti della sua famiglia. Anche per Adele ci sarà una svolta inattesa, in quanto la donna finalmente, con il supporto di Ornella e Giulia, rivelerà a Susanna le violenze subite silenziosamente da Manlio nel corso del loro matrimonio e deciderà di lasciare il marito.

Advertisement

La giovane Picardi, però, impegnata anche con l'esame di avvocato, farà fatica a credere che suo padre abbia commesso delle azioni tanto violente e spregevoli ed entrerà in crisi. Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla prossima settimana, sottolineano anche che Roberto Ferri vivrà un momento di fragilità a poche ore dall'intervento chirurgico di bypass che dovrà subire al cuore e si ritroverà accanto una persona che riuscirà a dargli coraggio e positività.

Alex proverà a conquistare Vittorio

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano anche che Alex confiderà ad Anita di essere innamorata di Vittorio e la Falco deciderà di aiutarla a conquistare il giovane De Bue dispensandole consigli e raccomandazioni per fare breccia nel suo cuore, ma non tutto andrà come previsto, soprattutto quando Vittorio inviterà Alex ad uscire insieme il giorno di San Valentino e la ragazza, nonostante un importante cambio di look, si dimostrerà timida ed impacciata. Tuttavia, il figlio di Guido inizierà a guardare l'amica con un nuovo interesse.