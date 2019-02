Annuncio

Ieri è arrivato il momento che tutti i fan di Uomini e Donne aspettavano da una settimana: c'è stata la registrazione del nuovo confronto in studio tra la napoletana Teresa Langella e Andrea Del Corso. Toni molto duri tra i due ragazzi che, del resto, non si vedevano da quando nel Castello lui le ha rifilato un bel 'no', senza presentarsi alla festa di fidanzamento.

Il monologo dell'ex tentatore di Temptation Island

Secondo le anticipazioni, Andrea Dal Corso, una volta entrato in studio, ha spiegato che avrebbe voluto parlare guardando negli occhi l'ex tronista, ma la De Filippi gli ha fatto presente che la napoletana non avrebbe voluto vederlo. A quel punto, l'ex tentatore ha cominciato a spiegare le sue ragioni, spiegando che il confronto avuto con il padre di Teresa non è stato il motivo del rifiuto.

In compenso, però, quel confronto gli ha aperto sicuramente gli occhi. Successivamente, sempre secondo le anticipazioni diffuse da alcuni siti, la moglie di Costanzo, avrebbe mostrato in studio un video inedito in cui Andrea Del Corso, in lacrime, appena saputo di essere la scelta, ha spiegato di non essere pronto per avere una relazione seria con l'ex tronista. Dopo il video mandato in onda da Maria De Filippi, Gianni Sperti ha definito Dal Corso una persona falsa che non sa nemmeno cosa vuole dalla vita. Inoltre, secondo l'opinionista, se davvero non avesse ritenuto Teresa la ragazza giusta, allora avrebbe dovuto dirlo prima e non aspettare tutti i quattro mesi di trono.

La registrazione del confronto tra Andrea e Teresa

Secondo alcune indiscrezioni sulla registrazione di giovedì, 21 febbraio, in un primo momento, in studio erano presenti Teresa Langella e Antonio. Il ragazzo ha accusato la tronista di averlo illuso per tutto il tempo in quanto, se fosse stata già decisa di scegliere Andrea, non avrebbe dovuto illuderlo con determinate frasi e gesti.

Ma in particolare, il ragazzo le ha fatto presente che, durante la serenata di Gigi Finizio, lei si è davvero emozionata con lui. La ragazza ha ammesso che, per quasi tutta la durata del trono, la sua testa era davvero indirizzata ad Antonio ed era quasi convinta di volerlo scegliere. Per lei, infatti, lui era la persona giusta per i modi di fare e per i suoi comportamenti. Nel frattempo sul web c'è chi vorrebbe vedere Antonio Moriconi sul trono di Uomini e donne. Un'ipotesi, però, improbabile, visto che il ragazzo sembra ancora scottato dal percorso fatto con la napoletana.