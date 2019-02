Annuncio

Se Belen Rodriguez sembra di nuovo vicina a Stefano De Martino, il suo ultimo ex non starebbe affatto a guardare: secondo i Gossip che stanno circolando in queste ore, Andrea Iannone avrebbe ritrovato la felicità accanto ad una ragazza che ha lo stesso cognome dell'argentina. È stato il magazine online di Fabrizio Corona a svelare l'identità della misteriosa mora che è apparsa nell'ultima foto che lo sportivo ha pubblicato su Instagram: Carmen Rodriguez, una modella venezuelana che si vocifera faccia parte della vita del campione di Moto GP già da qualche anno.

Iannone volta pagina in amore? L'indiscrezione

La storia d'amore tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez è finita da un bel po' di mesi ormai, perciò le riviste di gossip stanno concentrando la loro attenzione su coloro che diventeranno i nuovi amori dei due ex.

Se la showgirl è recentemente finita al centro delle chiacchiere per un inaspettato riavvicinamento a Stefano De Martino, il motociclista è sempre rimasto defilato, portando tanti a pensare che fosse ancora molto innamorato dell'argentina.

Oggi, però, è stata una foto pubblicata dallo stesso pilota di MotoGP a riaccendere i riflettori sulla sua vita privata: sul profilo Instagram del giovane, infatti, è apparso uno scatto in cui lo si vede sfrecciare su una Ferrari in dolce compagnia.

Anche se l'abruzzese non ha fatto il nome della ragazza seduta al suo fianco nell'immagine in questione, ci ha pensato Fabrizio Corona a soddisfare questa curiosità degli appassionati di cronaca rosa: sul magazine online dell'ex re dei paparazzi, infatti, è stata svelata l'identità della mora che pare aver fatto tornare il sorriso al campione di Moto GP dopo la rottura con la 34enne.

Il presunto nuovo amore di Iannone, si chiama Carmen ed ha molte cose in comune con Belen: il cognome Rodriguez, le origini sudamericane (è nata in Venezuela) e di professione fa la modella.

L'imprenditore sostiene anche che Andrea conoscerebbe da molti anni la persona accanto alla quale si è fatto paparazzare, e che tra i due ci siano stati vari tira e molla in passato.

Belen e Andrea ricominciano da Stefano e Carmen?

La relazione tra la Rodriguez e Iannone è ufficialmente finita la scorsa estate: dopo un lungo periodo di crisi, infatti, la showgirl ha deciso di chiudere un rapporto che durava da un paio d'anni, si dice perché si sarebbe accorta di non amare più il compagno.

Oggi, a distanza di qualche mese dalla rottura, sia Belen che Andrea pare abbiano voltato pagina in amore: lui starebbe frequentando un'amica di vecchia data (la venezuelana Carmen), mentre lei si è sensibilmente riavvicinata ad un altro suo famoso, Stefano De Martino.

Le foto dei baci e degli abbracci che l'argentina e il ballerino si sono scambiati all'aeroporto prima che lei partisse per l'Argentina, hanno fatto il giro del web.

Dopo questo incontro, però, non sono trapelate più notizie sulla coppia: lei si è concessa una vacanza nella sua terra prima di debuttare come giurata di Sanremo Young, lui si divide tra il figlio Santiago e le prove a Napoli di Made in Sud.

Ad una giornalista che recentemente le ha chiesto se è vero che è tornata con l'ex marito, la Rodriguez ha detto: "No comment, è un momento molto particolare della mia vita".