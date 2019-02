Annuncio

Le trame dello sceneggiato iberico “Una Vita” sono sempre più emozionanti. Negli episodi che il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere la settimana prossima, Servante si troverà coinvolta in una brutta situazione. Il portinaio, per guadagnare dei soldi, sporgerà una denuncia nei confronti di un malvivente, che dopo aver scoperto il suo coinvolgimento lo minaccerà. Arturo Valverde invece, dopo aver ascoltato una conversazione tra la figlia Elvira e Maria Luisa, metterà in ridicolo Susana e Simon Gayarre. Tramite il colonnello, tutti gli abitanti di Acacias 38 apprenderanno che l’ex maggiordomo è il figlio della sarta.

Una Vita: Antonito finisce in prigione, Olga non vuole perdonare la madre

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019, Olga rivelerà a Samuel e Blanca di aver subito degli abusi dal patrigno Tomas, al tal punto da aspettare un figlio.

La secondogenita di Ursula preciserà alla sorella e al cognato di aver interrotto la sua gravidanza di sua spontanea volontà assumendo delle erbe velenose. Intanto, Simon dopo aver visto Elvira tra le braccia di Victor la inviterà a prendere le distanze da suo nipote e da tutta la sua famiglia. Blanca e Samuel apprenderanno che Olga ha inscenato la sua morte per non finire in prigione, dopo aver ucciso Tomas. Successivamente Servante darà delle false informazioni alla guardia civile su un pericoloso malvivente, con l’intento di ricevere del denaro in cambio. Susana sospetterà di Arturo, dopo aver appreso che ha deciso di organizzare uno spettacolo di marionette nel corso della festa di Sant’Ausilio.

Nel frattempo, Felipe accetterà di difendere Antonito, finito dietro le sbarre del carcere a causa di Belarmino. La sorella di Blanca si rifiuterà di perdonare la madre, invece il marito di Celia dopo la decisione del giudice sul fratello di Maria Luisa, temerà che sarà difficile aiutarlo a dimostrare la sua innocenza. Olga verrà messa in guardia dalla sorella sulla madre.

Servante perde la sua ricompensa, Arturo rivela il legame di parentela tra Simon e Susana

Il primogenito di Ramon verrà ricattato tramite dei biglietti intimidatori. Blanca si convincerà che Samuel sarà un buon padre per la creatura che aspetta, soprattutto quando lo stesso offrirà una borsa di studio al Patronato de La Serna, precisamente alla bambina che aveva rubato la tiara reale.

Dopo l’arresto dell’uomo che ha denunciato, Servante si preoccuperà, poiché teme di poter essere in pericolo. Elvira approfitterà della crisi sentimentale tra Maria Luisa e Victor per avvicinarsi di nuovo al pasticciere. Blanca per dimenticare una volta per tutte il cognato si concederà a Samuel. Antonito dopo essersi rifiutato di dichiararsi colpevole della truffa ai danni del comune, verrà picchiato da una guardia corrotta. Blanca avrà l’ennesimo svenimento sempre a causa della sua gravidanza, ma per fortuna troverà il supporto di Ursula e Olga. Servante darà la ricompensa che ha ricevuto dalla polizia al malvivente, questo dopo essere stato minacciato. La Dicenta sorprenderà Elvira e Victor baciarsi sulle labbra. Il colonnello Arturo tramite lo spettacolo teatrale farà sapere a tutti i presenti che Susana e Simon sono madre e figlio. Per finire, Ursula coinvolgerà la secondogenita Olga in uno dei suoi terribili piani, dato che le chiederà di aiutarla a sottrarre il bambino che aspetta sua sorella.