Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Uomini e donne trono over, caratterizzata da un bel po' di colpi di scena. In particolar modo abbiamo visto che una delle coppie è stata letteralmente smascherata in studio da parte della De Filippi, dopo che avevano preso in giro la redazione. Per fortuna, però, la verità è venuta a galla e i due protagonisti del trono over sono stati messi alle strette da un video che è stato fatto recapitare a Gianni Sperti da parte di uno spettatore.

Gian Battista e Claire, la figuraccia in studio a Uomini e Donne

Stiamo parlando di Gian Battista e Claire, una delle coppie che si è formata recentemente all'interno della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi.

Ad inizio puntata abbiamo visto che la conduttrice ha mandato in onda il filmato incriminato, dove si vedono i due protagonisti del trono over entrare all'interno di un bar e mettersi d'accordo a tavolino su cosa dire e fare nel corso della puntata di Uomini e Donne.

Un video che ovviamente ha suscitato l'indignazione delle persone presenti in studio, compresa la stessa Maria De Filippi, la quale non ha potuto nascondere di essere in forte imbarazzo per l'accaduto. La reazione degli opinionisti, invece è stata a dir poco funesta nei confronti dei due cavalieri.

Subito dopo la visione del filmato, la De Filippi che nel frattempo aveva separato Gian Battista e Claire nel dietro le quinte, li ha fatti entrare separatamente. Il cavaliere dopo essersi preso l'applauso del pubblico in studio si è avvicinato alla conduttrice per farle il 'bacia mano' ed a quel punto la De Filippi ha ammesso di essere in grande difficoltà, dato che aveva da mostrargli un filmato tutt'altro che positivo.

La coppia ha ingannato la redazione di U&D

Nel momento in cui i due si sono ritrovati di fronte a tali parole da parte della presentatrice, hanno subito capito ciò che stava accadendo e così Claire ha chiesto di non vedere il filmato.

A quel punto, però, Gianni Sperti si è intromesso nella vicenda ed ha esclamato: ''Adesso invece lo dobbiamo rivedere, è giusto così. Siete due impostori, due truffatori''.

Insomma Gian Battista e Claire sono stati smascherati miseramente in studio e a quel punto non hanno potuto fare altro che ammettere la figuraccia fatta con la redazione, che in questi mesi è sempre stata disponibile con la coppia. Difficile, quindi, pensare che dopo tale episodio i due protagonisti del trono over torneranno di nuovo in studio.