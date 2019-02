Annuncio

Tra le attuali protagoniste di Uomini e donne over in onda su Canale 5 vi è sicuramente la dama Angela Di Iorio, la quale sta tenendo banco in trasmissione con le sue tormentate vicende sentimentali che stanno facendo molto discutere sul web e sui social. In trasmissione non mancano i continui battibecchi con Gianni Sperti e Tina Cipollari e proprio in queste ultime ore, abbiamo visto che Angela si è scagliata duramente nei confronti dello storico opinionista della trasmissione di Maria De Filippi.

L'attacco di Angela Di Iorio contro Gianni Sperti anche sui social

Chi segue le puntate del trono over sa bene che ormai Angela è diventata la nuova Gemma Galgani del programma sentimentale di Canale 5.

La dama, infatti, sostiene di essere alla ricerca di un uomo perbene e benestante, che possa trattarla come una vera e propria regina. Tuttavia tale descrizione fatta da Angela non è piaciuta molto ai due opinionisti del programma di Maria De Filippi, i quali sostengono che la dama sia alla ricerca di un 'pollo da spennare' e che se ne freghi altamente del sentimento, puntando tutto sull'aspetto economico. Accuse che vengono rigettate al mittente da Angela, la quale però su Facebook si scaglia duramente contro Gianni Sperti.

E proprio sulla pagina ufficiale Facebook della dama di Uomini e donne over è comparso un post al vetriolo nei confronti dell'opinionista. Angela ha condiviso una foto del ballerino con l'aggiunta della didascalia: 'Faccia di...'. La dama non ha proseguito la frase, ma tutti più o meno hanno capito dove volesse andare a parare.

E a questo punto non si esclude che tale post di Angela possa essere oggetto di discussione nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne trono over, proprio con i due opinionisti.

Torna il sereno tra Gianni Sperti e Rosa Perrotta

Certo non è la prima volta che Gianni Sperti è protagonista di scontri all'interno dello studio televisivo di Maria De Filippi. In molti, per esempio, ricorderanno le sue diatribe con Rosa Perrotta, l'e tronista napoletana che coronò il suo sogno d'amore con Pietro Tartaglione. I due a breve diventeranno genitori del loro primo figlio, così come hanno annunciato in televisione da Barbara D'Urso e sempre in queste ore anche tra Rosa e Gianni è tornato il sereno. I due, ospiti al matrimonio di Tony Colombo, si sono lasciati andare ad un 'lento' chiarificatore, ripreso da Pietro e caricato online.