Il Trono Classico di Uomini e donne torna oggi 1° febbraio su Canale 5 per il secondo e ultimo appuntamento della settimana, dedicato alla registrazione effettuata lo scorso 12 gennaio. Questo pomeriggio si ripartirà da Lorenzo Riccardi e dalla sua indecisione tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Dopo essere uscito con la corteggiatrice laziale, questo pomeriggio il tronista avrà modo di vedere anche la torinese che raggiungerà a Torino e con la quale scambierà un nuovo bacio.

Inevitabile sarà la delusione di Claudia, in precedenza illusa di essere la preferita di Lorenzo. Archiviata la parte dedicata a Riccardi, si passerà poi al trono di Teresa Langella, ormai prossimo alla conclusione.

La napoletana, infatti, sarà la prossima ad effettuare la scelta e lo speciale a lei dedicato verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 il 15 febbraio. Teresa raggiungerà Antonio a casa sua ma subirà il rifiuto del corteggiatore. Poco dopo accadranno importanti sviluppi tra lei e Andrea Dal Corso. Toccherà poi a Ivan Gonzalez, mentre non ci sarà spazio per le esterne di Luigi Mastroianni.

Uomini e donne anticipazioni: Teresa bacia Andrea

La puntata di Uomini e donne di oggi 1° febbraio ripartirà da Lorenzo Riccardi e dal bacio con Giulia Cavaglia. Dopo la finta scelta, anche lei alla fine deciderà di perdonare il tronista e continuare il percorso ormai vicinissimo alla conclusione. Sarà poi la volta di Teresa Langella che annuncerà di voler eliminare Kevin, proseguendo soltanto con Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.

Dopo le precedenti dichiarazioni di Teresa su Andrew, Antonio rifiuterà di presentarsi in esterna. Lei proverà a raggiungerlo a casa ma lui resterà fermo nelle sue decisioni, affermando di essere troppo deluso e di non avere nulla da aggiungere. I suoi timori verso la tronista si dimostreranno più che giusti quando andrà in onda l'esterna di lei con Andrea. La coppia si troverà in una stanza bianca dove lui cercherà di aprirsi, parlando dei suoi problemi di sovrappeso affrontati durante l'adolescenza. Dopo questi discorsi arriverà il momento di un lungo bacio appassionato, che spingerà Antonio a lasciare lo studio. Teresa non lo seguirà, precisando di voler parlare con lui in seguito. Non mancherà comunque il contrasto anche con Andrea, quando lui si spiegherà male, lasciando intendere di essere attratto soprattutto fisicamente dalla Langella.

Puntata Uomini e donne di oggi: Ivan bacia Sonia e Natalia

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 12 gennaio, e in onda oggi 1° febbraio su Canale 5, il trono di Teresa Langella lascerà spazio a quello di Ivan Gonzalez.

Si partirà dall'esterna con Sonia: la coppia si troverà seduta a chiacchierare su un divano e qui scatterà il bacio appassionato. Alla vista di tale scena, Natalia andrà su tutte le furie, dato che il tronista anche con lei aveva compiuto lo stesso gesto romantico, baciandola per ben due volte. Se Natalia apparirà delusa, Sonia in un primo momento non avrà alcuna reazione anche se alla fine deciderà di alzarsi e abbandonare lo studio. Ivan non la seguirà, preferendo ballare con la nuova corteggiatrice Alice.