Annuncio

Annuncio

Su FoxLife, esattamente sul canale 114 di Sky, dall'11 marzo 2019 sta per arrivare "Amore e altri rimedi", dove Claudia Gerini aiuterà delle coppie in crisi in modo da far ritrovare loro l'amore e fargli risolvere tutti i problemi per tornare all'amore di un tempo.

La Gerini, ovviamente, non sarà sola in questa sfida, ma sarà affiancata da due esperti psicoterapeuti, Laura Duranti e Gianluca Franciosi, che saranno necessari anche per interpretare le diverse e specifiche situazioni in modo da poter capire se il rapporto in questione potrà essere salvato o se davvero è giunto alla sua inevitabile fine.

Il tutto analizzano non solo le dinamiche della coppia direttamente, ma anche attraverso il "documento" che le coppie scriveranno, dove saranno loro stessi a dover spiegare, onestamente, i diversi problemi della loro coppia, rivelando anche particolari intimi e privati.

Advertisement

Amore e altri rimedi: l'arrivo in Italia di un format internazionale

FoxLife non ha creato nulla di nuovo, ma importato un format internazionale dal successo incredibile come "Seven Year Switch", questo il nome originale, che ha avuto successo in numerose Paesi (Spagna, Stati Uniti d'America o Australia, solo per citarne tre dai gusti diversi televisivamente parlando).

La scelta di Claudia Gerini come conduttrice di un programma simile è sicuramente innovativa, visto che si tratta di un'inedito ruolo anche per lei, per quanto sia avvezza a "problemi di coppia", anche per merito del suo successo in Dance Dance Dance, talnte show televisivo sulla danza.

Claudia Gerini, nuova conduttrice su FoxLife

Claudia Gerini, donna dalle forti convinzioni morali e politiche, è principalmente un'attrice, famosa per i suoi ruoli in film come: Viaggi di Nozze, Grande, grosso e...Verdone, Suburra, Ex e molti altri.

Advertisement

DI conseguenza, si potrebbe dire che non sia molto avvezza alla conduzione, o meno, non aveva mai lavorato nel campo prima di Dance Dance Dance, giusto? Beh, non esattamente. La sua carriera era iniziata con "Non è la Rai", storico programma della televisione italiana, dove aveva proprio il compito, all'epoca giovanissima, di presentatrice, introducendo le ragazze che si trovavano sotto la guida di Gianni Boncompagni.

Certo, non era la stessa cosa che condurre un programma, ma fin da giovanissima la Gerini ha spiccato per le sue doti ironiche e di adattamento, che l'hanno resa perfetta, oltre che come attrice, anche come conduttrice, un ruolo che richiede estro e capacità di adattamento.