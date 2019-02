Annuncio

Tra le coppie storiche che si sono formate nel corso degli ultimi anni a Uomini e donne vi è sicuramente quella composta da Fabio e Nicole. I due ormai facevano coppia fissa da diversi anni e in più occasioni avevano ammesso di voler mettere su famiglia assieme. A quanto pare, però, le cose sono cambiate, dato che, nel corso degli ultimi giorni, la coppia ha annunciato di essere giunta al capolinea e quindi i due si sono detti definitivamente addio.

E' finita la storia d'amore tra Fabio e Nicole di Uomini e donne

A dare l'annuncio ufficiale su Instagram è stato Fabio Colloricchio, il quale ha voluto essere sincero con i suoi tantissimi fan che lo seguono sui social e ha detto loro che la love story con Nicole era giunta al capolinea e che quindi avevano deciso di metterci una pietra sopra.

Immediata la reazione dei fan, i quali hanno cercato in tutti i modi di avere ulteriori notizie sulla fine di questa relazione, ipotizzando anche che alla base di tale addio si potesse nascondere un possibile tradimento da parte di uno dei due.

Un rumor che è circolato per diversi giorni in rete e sui social, fin quando la bella Nicole non ha deciso di fare chiarezza sull'accaduto e, in un'intervista rilasciata al settimanale Spy, ha precisato che alla base di questa separazione non si nasconde alcun tipo di tradimento.

Nicole è stata molto sincera e ha dichiarato che in un primo momento tra lei e Fabio andava tutto nel migliore dei modi, sebbene entrambi fossero consapevoli del fatto di essere molto diversi l'uno dall'altra. Tuttavia, la coppia nata nel programma sentimentale di Maria De Filippi si è impegnata al massimo per cercare di superare queste difficoltà e alla fine c'erano riusciti alla grande.

La verità di Nicole sull'addio con l'ex tronista di U&D

Adesso, però, la situazione sembra essere cambiata e Nicole ha ammesso di aver raggiunto una maggiore consapevolezza del fatto che tra lei e Fabio non potrebbe durare a lungo, perché sono entrambi molto diversi anche per il fatto di avere origini differenti.

La ragazza ha ammesso che sia lei sia Fabio hanno fatto tutto il possibile per salvare questa storia d'amore, accettando anche di fare 'terapia di coppia', ma purtroppo l'esito finale non è stato positivo. La Mazzocato, però, non nasconde che quella con Fabio rimane una delle storie d'amore più importanti della sua vita: l'ex tronista è stata l'unica persona con la quale Nicole ha pensato di mettere su famiglia e avere anche dei bambini.