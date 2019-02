Annuncio

Annuncio

Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati. la coppia, nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, è durata davvero poco tempo. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ad annunciare la fine della relazione è stata la stessa Jane tramite un post sul suo profilo ufficiale Instagram nemmeno un'ora fa. Non si sanno ancora le reali motivazioni alla base della rottura, ma sono tantissimi i fan che hanno voluto commentare sotto una romantica foto di Jane ed Elia, immortalati mentre si guardano innamorati sotto un ombrello.

Jane Alexander annuncia la fine della storia con Elia Fongaro

''E' con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia''. Inizia così il post inaspettato della bella Jane Alexander.

Annuncio

Pare che i due abbiano avuto forti contrasti di coppia e in particolare sul concetto stesso di amore, come spiega la Alexander. I due, usciti dalla casa del Gf Vip, si erano detti pronti a vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, nonostante la diversità d'età e la decisione di Jane di lasciare l'ex fidanzato. Tanti progetti per la neo coppia, tra cui forse una convivenza. Non passava giorno in cui Jane non postasse su Instagram una foto o un pensiero dedicato ad Elia, per fargli sentire la sua presenza e il suo amore nonostante la distanza che li separava. Ora il sogno pare davvero finito. Qualche giorno fa, la ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva scritto una frase sibillina che aveva fatto preoccupare i fan, in cui confessava la sua infelicità: dunque la rottura con Elia Fongaro era già nell'aria?

Jane Alexander a pezzi dopo la rottura con Elia Fongaro

“Nella speranza che possiate comprendere la mia tristezza profonda, mi prendo un po’ di tempo per me”.

Annuncio

Così conclude il post in cui Jane annuncia la rottura con Elia. Senza dubbio la Alexander non è felice, nonostante l'affetto dimostrato dai fan sotto l'inaspettato annuncio. Non sono mancate le critiche, specie da parte di chi non credeva fin dall'inizio alla storia d'amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro. Per ora il bell'Elia non ha proferito parola, ma ha lasciato un like al post dell'ormai ex fidanzata. Senza dubbio nei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli a riguardo. Ad ora, sappiamo solo che Elia e Jane si sono lasciati per 'profonde diversità caratteriali', come ha appunto specificato l'attrice nel suo triste post social. Amore a gonfie vele invece per Francesco Monte e Giulia Salemi, altra coppia nata in questa edizione del Grande Fratello Vip.