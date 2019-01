Annuncio

Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e hanno iniziato una storia d'amore. Una relazione in cui in pochi credevano, soprattutto a causa dell'atteggiamento di lui all'interno della Casa. Ma da quando sono usciti, Francesco Monte [VIDEO] e Giulia Salemi [VIDEO] sono più uniti che mai.

Una relazione che è diventata sempre più solida

Durante il reality la coppia litigava spesso ma poi si riappacificava sempre, e Francesco stesso ha ammesso che la loro storia non prometteva nulla di buono, ma appena terminato il Grande Fratello Vip, i due hanno iniziato a vivere una storia normalissima, lontani dalle telecamere.

Giorno dopo giorno il loro rapporto si è consolidato e i due non mancano di condividere la loro gioia sui social network.

Tramite i loro profili Instagram, pubblicano spesso foto e video insieme.

Una foto recente, pubblicata da Giulia Salemi, mostra Francesco Monte teneramente accoccolato su di lei, con la testa sulle sue gambe, mentre lei gli accarezza il volto. Un'immagine condivisa da diverse fanpage, che si sono congratulate con la coppia per la loro complicità.

Per ora la storia continua a distanza, senza convivenza

La coppia, per il momento, vive una storia a distanza. I due si dividono tra Roma, dove vive lui, e Milano, dove abita lei. L'ex tronista, dopo la dolorosa fine della relazione con Cecilia Rodriguez, è molto coinvolto nella storia con la bellissima modella. Al settimanale "Nuovo" ha raccontato che hanno trascorso le feste natalizie insieme. Sono stati a Taranto, in Puglia, città nativa di lui, dove le ha presentato la famiglia, gli amici e i parenti. Ma secondo lui, è ancora troppo presto per pensare ad una convivenza.

I migliori video del giorno

Francesco Monte afferma che lui e la Salemi sono ancora in una fase di consolidamento della relazione. Lui è molto concentrato sul suo sogno di trasferirsi negli Stati Uniti per perfezionare la sua recitazione. Ammette che gli piacerebbe andarci con la sua Giulia.

Giulia Salemi ha parlato della sua storia a 'Mattino 5'

La giovane modella, qualche giorno fa, ha raccontato della sua love story alle telecamere di ''Mattino 5''. Secondo lei, i litigi che ci sono stati nella Casa del GF Vip, hanno permesso ai due di conoscersi meglio e trovare un'armonia nel loro rapporto. Ha raccontato che Francesco è molto più riservato e aveva paura che non avessero un seguito fuori, ma poi si è lasciato andare. Confessa, emozionata, che sono davvero innamorati.