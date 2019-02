Annuncio

Non decollano gli ascolti de L’Isola dei Famosi che questa settimana, in concomitanza con il Festival di Sanremo, è stata spostata dal giovedì alla domenica. Una soluzione temporanea visto che la settimana prossima il Reality Show andrà in onda mercoledì 13 febbraio prima di tornare, forse, all’originaria collocazione del giovedi. Cambi di palinsesto che potrebbero disorientare i seguaci di un programma che viaggia su numeri inferiori rispetto a quelli delle passate edizioni. Nel frattempo Francesca Cipriani e Youma Diakite hanno lasciato l’Honduras mentre resta in bilico la permanenza di Paolo Brosio che ha lasciato temporaneamente l’isola per accertamenti medici.

Stando a quanto riferito da Dagospia nelle prossime ore due nuovi naufraghi dovrebbero raggiungere Cayo Paloma per rompere gli equilibri e creare nuove dinamiche. Secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino la scelta sarebbe ricaduta su Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi.

Jeremias Rodriguez potrebbe unirsi al gruppo nel corso della puntata del 10 febbraio

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip Jeremias Rodriguez è pronto per rimettersi in gioco. Il fratello di Belen faceva originariamente parte del cast del reality show ma poi, per un infortunio ad una mano, era stato costretto a rinviare la partenza per l'Honduras. Alla fine l’argentino ha ottenuto il via libera da parte dei medici ed ora dovrebbe poter affrontare un’esperienza alla quale teneva tantissimo come ha precisato anche in occasione di una recente intervista a Verissimo. Non è ancora chiaro se Jeremias si aggregherà al gruppo come ‘polena’ o come componente effettivo del cast in sostituzione di uno dei ritirati.

L'ex di Luca Onestini pronta a sbarcare in Honduras

Su L’Isola dei Famosi dovrebbe approdare anche Soleil Stasi. L'ex fidanzata di Luca Onestini fece discutere molto per averlo tradito con Marco Cartasegna mentre era 'rinchiuso' nella casa del Grande Fratello Vip. La presenza della sensuale italo americana potrebbe scatenare nuove situazioni intriganti tra i concorrenti del reality show oltre che accese discussioni social. Soleil Stasi si era già distinta per le sue provocazioni nel corso dell’esperienza Uomini e Donne. I due nuovi naufraghi dovrebbero aggregarsi al gruppo nel corso della puntata di domenica 10 febbraio. Intanto Paolo Brosio nelle prossime ore comunicherà se proseguire o meno la sua avventura nel programma televisivo di Canale 5.