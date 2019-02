Annuncio

Jane Alexander ed Elia Fongaro hanno messo la parola fine alla loro relazione. L’addio è arrivato attraverso i social pochi minuti fa sul profilo Instagram dell’attrice anglosassone.

I due ex ex gieffini avevano deciso di andare a convivere nella Capitale dopo aver intrapreso una conoscenza all’interno del Grande Fratello Vip. Tra i due sembrava essere una relazione importante dopo che l’attrice aveva deciso di interrompere la storia con Gianmarco e aveva fatto conoscere all’ex velino il figlio Damiano, che da sempre si è detto favorevole alla love story di sua madre con un uomo molto più giovane di lei. Durante la scorsa settimana Elia e Jane avevano addirittura deciso di decidarsi un week end romantico fuori la Capitale.

Attraverso un post pubblicato sui social, Jane Alexander ha cercato di spiegare in poche righe i motivi dell’addio: “Con profondo rammarico annuncio la fine della storia con Elia Fongaro”. Alla base della rottura secondo quanto rivelato dalla donna, ci sarebbero alcune incomprensioni caratteriali. Inoltre, ci sarebbero anche diverse vedute dell’amore di coppia. All’indirizzo della donna in pochi minuti sono arrivati numerosi commenti. Molti utenti hanno subito puntato il dito contro il modello Veneto: “Non ho mai creduto in lui”. Altri follower di Jane invece, hanno cercato di consolarla ed hanno invitato l’ex gieffina a voltare subito pagina. Tra i vari commenti ci sono anche quello Justine Mattera.

La showgirl è una grande amica di Jane e in segno di sostegno ha pubblicato solamente un cuoricino, senza dire una parola. Anche Lisa Fusco si è rammaricata per la notizia, tanto da pensare che all’inizio fosse uno scherzo. Al momento non si registra nessuna reazione da parte di Elia, che si è limitato solamente a mettere un like al post della sua ormai ex fidanzata.

Jane Alexander: ‘Non sono felice’

Soltanto pochi giorni fa Jane Alexander e Elia Fongaro si sono regalati una serata mondana molto romantica. I due erano stati immortalati mentre si scambiavano un tenero bacio in un noto ristorante di Roma. Nelle ultime ore però l’ex gieffina aveva fatto preoccupare i suoi fan. In un post pubblicato sui social l’attrice aveva dichiarato di non essere felice.

Il motivo del suo stato d’animo non era legato al rapporto con il figlio o con il suo compagno, ma per la prematura scomparsa del padre. Anche in questo caso, Jane aveva ricevuto numerosi messaggi di sostegno da parte di tanti follower.