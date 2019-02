Annuncio

Torna lunedì 11 febbraio, in prima serata su Rai 1, Il Commissario Montalbano. Verrà trasmesso il primo di due episodi inediti del celebre ispettore siciliano, la cui fortunatissima Serie TV trae ispirazione dai romanzi di Andrea Camilleri. A distanza di vent'anni dalla messa in onda del primo episodio, Montalbano e la sua squadra torneranno a tenerci compagnia l'11 e il 18 febbraio con nuove avventure che vedranno al centro della scena il problema dei migranti, con il lavoro della Guardia Costiera, l'attesa al porto e la sofferenza di chi ha viaggiato in condizioni disumane. Un tema molto caldo, soprattutto in questo ultimo periodo e che sicuramente desterà l'interesse dei telespettatori che, dal 1999, decretano il successo della serie di tv di Rai 1.

Il commissario Montalbano, il 1° episodio inedito l'11 febbraio

Il nuovo episodio, dal titolo 'L'altro capo del filo', si occuperà del continuo sbarco sulle coste siciliane dei migranti, con la conseguente emergenza sanitaria che non risparmierà nemmeno la squadra di Salvo Montalbano, la quale, nel frattempo, si troverà alle prese con un caso di cronaca. Una giovane ragazza, amica di Livia, verrà trovata morta in sartoria: i colpi inferti alla povera donna faranno pensare ad un omicidio particolarmente cruento. Sarà compito, come sempre, del commissario di Vigata scoprire l'identità del colpevole.

Montalbano torna in prima serata su Rai 1 l'11 e il 18 febbraio con 2 episodi inediti

Grande attesa per i nuovi episodi della fortunatissima serie tv Il commissario Montalbano che torna per festeggiare i vent'anni dalla messa in onda del primo episodio che, ricordiamo, fu trasmesso da Rai 2 nel lontano 1999.

Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, nel corso degli anni, ha appassionato e affascinato milioni di telespettatori che hanno imparato a conoscere lo scenario di Marinella e i luoghi bellissimi della Sicilia. Tratte dagli omonimi romanzi di Andrea Camilleri, con la regia di Alberto Sironi, le avventure di Montalbano hanno raggiunto un successo crescente, raccogliendo grandi successi sul piano dell'audience. Basti ricordare che, nel 2018, la serie ha toccato picchi di ascolto di dodici milioni di telespettatori. Una popolarità consolidata che rende ancor più vibrante l'attesa per i due nuovi episodi inediti. Ricordiamo che lunedì 18 febbraio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il secondo episodio inedito intitolato 'Un diario del '43' dove Montalbano si troverà alle prese con tre storie del passato.

Appuntamento, dunque, per lunedì 11 febbraio a partire dalla 21,25 su Rai 1 per ammirare le gesta di Salvo Montalbano e di tutta la squadra.