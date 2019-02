Annuncio

Un posto al sole, la popolare soap opera girata a Napoli, si appresta a mandare in onda puntate ricche di colpi di scena ed alto tasso adrenalinico. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 18 al 22 febbraio rivelano che Elena, dopo aver scoperto che Valerio l'ha tradita, si sentirà male e rischierà di perdere il bambino. Nel frattempo, Valerio sarà profondamente in crisi per quanto riguarda i suoi sentimenti mentre Adele sarà confusa e capirà di amare ancora Manlio tanto da pensare di tornare insieme a lui. Infine, Prisco darà seguito alla sua vendetta nei confronti di Franco che si vedrà costretto a rinunciare ad una cena in famiglia.

Un posto al sole, Adele pensa di tornare con Manlio

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 18 al 22 febbraio rivelano che Elena sarà molto felice e comincerà a pensare al suo futuro con Valerio e, per la prima volta in vita sua, sarà davvero convinta di poter costruire qualcosa di importante con l'uomo che ama.

Tuttavia, la sua felicità durerà poco a causa di diversi imprevisti come ad esempio l'incontro in carcere tra Vera ed i suoi genitori. Adele troverà il conforto di Giulia, Ornella, Raffaele, Susanna e Niko, ma Manlio proverà a riavvicinarsi a lei in maniera prepotente. Valerio ha tradito Elena con Simona e finirà per essere preda dei sensi di colpa per ciò che ha fatto. Alberto proverà a convincere l'amico a confidarsi con lui, ma non ci riuscirà. Intanto, Adele capirà di amare ancora Manlio e penserà di tornerà a stare con lui nonostante tutto. Giulia, che non sarà affatto d'accordo con lei, cercherà di farle cambiare idea. Riuscirà nel suo intento? Guido e Assunta saranno inaspettatamente complici e Vittorio temerà che il suo peggiore incubo stia per diventare realtà, ovvero che i due stiano pensando di tornare insieme.

Elena rischierà di perdere il bambino

Valerio non si confiderà con il suo amico Alberto e preferirà restare da solo per poter fare chiarezza nei suoi sentimenti. Purtroppo per lui, i raggiri e gli inganni di Alberto faranno precipitare la situazione. Susanna, cercherà di stare vicino sia a sua madre sia a suo padre ma, agendo in tal maniera, finirà per pagare le disastrose conseguenze della crisi matrimoniale dei suoi genitori. Vittorio capirà che la ritrovata complicità tra i suoi genitori non era dovuta alla possibilità di tornare insieme, per cui sarà felicissimo ed in seguito verrà aiutato da una persona inaspettata. Elena scoprirà che Valerio l'ha tradita con Simona e vivrà dei momenti terribili.

Franco non sospetterà minimamente di essere in pericolo a causa di Prisco e per questo concentrerà le sue attenzioni nel risolvere un piccolo problema di Bianca. Guido penserà di non poter più recuperare con Mariella mentre Vittorio troverà il modo di far ingelosire Anita avvalendosi dell'aiuto di Alex. Gaetano Prisco manderà avanti il suo piano di vendetta nei confronti di Franco che si vedrà costretto a rinunciare alla serata in famiglia promessa a Bianca. Elena avrà un malore e con ogni probabilità perderà il bambino che aspettava e si ritroverà a dare la terribile notizia a Valerio, il quale sarà distrutto dal dolore e verrà allontanato da Marina. La Giordano, poi, per proteggere sua figlia, deciderà di dire ad Alice ciò che è successo. Guido sarà molto triste per aver probabilmente perso per sempre Mariella e si confiderà con Vittorio, il quale riceverà da Alex il benestare a procedere con il suo piano per far ingelosire Anita.