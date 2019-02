Annuncio

Annuncio

Si conclude questa settimana la marcia trionfale di una delle Serie TV più amate dell'ultima stagione televisiva, La compagnia del cigno, la fiction che racconta le paure e la passione per la musica di un gruppo di ragazzi che frequentano il Conservatorio Verdi di Milano. Lunedì 4 febbraio, infatti, è stata trasmessa la puntata finale della prima stagione dove protagonisti della serie televisiva hanno dovuto affrontare il tanto atteso e temuto saggio finale in cui la Compagnia è stata impegnata a dimostrare al pubblico e alle loro famiglie quello di cui è capace.

Ma dove sarà possibile vedere la replica dell'ultima puntata del seguitissimo programma di Rai 1? Gli episodi finali saranno disponibili su canali e sito ufficiale della tv di Stato.

Advertisement

Dove vedere l'ultima puntata de La Compagnia del cigno

Nel dettaglio vi segnaliamo che la replica della sesta puntata della serie con Anna Valle e Alessio Boni sarà disponibile sia in televisione che sul web in streaming. La replica in tv, andrà in onda sul canale gratuito Rai Premium lunedì 4 febbraio alle 24:00 e venerdì 8 febbraio alle 21:20. Per quanto riguarda la replica streaming, invece, sarà disponibile in qualsiasi momento su RaiPlay, il sito ufficiale della rete ammiraglia dove è presente una sezione completa dedicata alle serie tv ed alle fiction Rai. Da non dimenticare che le repliche potranno essere viste su smartphone e tablet grazie ad un'applicazione gratuita da scaricare dal sito ufficiale di Rai Premium.

La trama degli ultimi due episodi

La sinossi dell' episodio 11, intitolato "Un padre", che è stato trasmesso all'interno della sesta puntata ci segnala che i ragazzi della Compagnia saranno molto impegnati con le prove e i preparativi del Concerto di fine anno.

Advertisement

Marioni affiderà l'assolo di pianoforte a Robbo che si impegnerà moltissimo nello studiare al meglio la partitura da eseguire. Sara farà ritorno al Conservatorio mentre il padre di Domenico cercherà di impedire al figlio di frequentare Barbara.

La trama del dodicesimo episodio chiamato "Il nostro futuro", invece, sarà incentrata su Matteo che chiederà scusa a suo padre su consiglio di Luca. Irene chiederà consiglio al marito per prendere un'importante decisione sul loro futuro. Antonia deciderà di rimanere a Milano e cercherà casa dopo essersi resa conto di non poter vivere senza Rosario. Sofia si renderà conto di essere veramente innamorata di Matteo e glielo confesserà.