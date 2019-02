Annuncio

Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra, riescono sempre a sorprendere. Nelle prossime puntate italiane Antolina (Mari Lima) pur essendo diventata la moglie di Isaac Guerrero, continuerà a mettere il bastone tra le ruote ad Elsa Laguna (Alejandra Meco). L’ex ancella non appena verrà a conoscenza che è avvenuto un furto alla locanda dei Castaneda, metterà in cattiva luce la sua rivale in amore. Nello specifico la consorte del carpentiere farà credere a Dolores che ad impossessarsi dei 500 pesetas di Marcela (Paula Ballesteros) e Matias (Ivan Montes), è stata Elsa.

Il Segreto: furto alla locanda, Consuelo chiede scusa ai Castaneda

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese, svelano che Matias e Marcela prima di allontanarsi dalla loro locanda, riveleranno a Consuelo dove tengono i loro risparmi, ma le chiederanno di non farne parola con nessuno.

Purtroppo la nuora di Emilia mentre si troverà in compagnia di Don Berengario rimarrà sconvolta, perché scoprirà che lei e il marito sono stati derubati. A quel punto la De Molino penserà che a commettere il furto potrebbe essere stato un dipendente della loro attività commerciale. La nonna di Julieta chiederà scusa ai Castaneda precisando che se avesse badato con cura al locale, non sarebbe accaduto nulla. Intanto Elsa non avrà nessuna reazione, non appena verrà a conoscenza tramite Consuelo del furto avvenuto alla pensione: quest'ultima comprendendo che la Laguna è stanca per colpa del nuovo lavoro che sta svolgendo a scuola grazie ad Adela e Carmelo, non avrà nessun sospetto sulla giovane.

Antolina fa una grave accusa ad Elsa, il sospetto di Marcela

La diabolica Antolina approfitterà della situazione per agire, dato che accuserà Elsa di essere la ladra dei Castaneda all'interno dell'emporio dei Miranar, pur non avendo nessuna prova per dimostrare la sua tesi. La madre di Hipolito essendo amante dei pettegolezzi crederà alle parole della moglie di Isaac, spargendo subito la brutta voce sul conto di Elsa in tutto il paese. A quel punto Irene e Adela chiederanno delle spiegazioni alla Laguna, facendo venire dei dubbi a Marcela. Quest'ultima dopo aver avuto l'impressione che la Laguna stia nascondendo qualcosa, deciderà di farle delle domande insieme al marito. L’ex fidanzata del Guerrero dopo aver negato ai coniugi Castaneda di essere coinvolta nell'intricata faccenda, farà una rivelazione spiazzante.

In particolare Elsa dirà a Marcela e Matias che ad appropriarsi dell'ingente quantità di denaro è stata Consuelo, precisando di averla vista con i suoi occhi.