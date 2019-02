Annuncio

Nel pomeriggio del 19 febbraio, è andato in onda il nuovo appuntamento televisivo di Pomeriggio 5, il talk-show condotto da Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea ha introdotto al pubblico di Canale 5 il contenuto della nuova proposta di legge avanzata dalla Lega, a prima firma Alessandro Morelli, l'onorevole ed ex direttore di Radio Padania che è apparso nello studio del programma per esprimere la sua opinione relativamente al dibattito sorto dopo Sanremo 2019.

Barbara D'Urso ospita il firmatario della proposta di legge per le radio, Alessandro Morelli

Nello studio televisivo di Pomeriggio 5 sono apparsi nelle vesti di ospiti in studio alcuni volti noti ai telespettatori, tra cui Giovanni Ciacci, Maria Teresa Ruta e l'onorevole Alessandro Morelli, esponente della Lega, che ha firmato la proposta di legge avanzata per le radio italiane.

Nello specifico la suddetta proposta è nata con l'intento di tutelare la canzone italiana ed aiutare gli artisti italiani emergenti. Morelli ha asserito che intende fare in modo che un terzo delle canzoni trasmesse dalle radio sia rappresentato da musica italiana. Nel corso della diretta di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha menzionato Al Bano Carrisi, il quale era recentemente insorto contro il metodo di votazioni adottato dal Festival di Sanremo, dichiarando che se avesse potuto dirigere artisticamente il Festival, avrebbe fatto valere al 100% il volere del pubblico espresso mediante il televoto.

Al Bano menzionato da Barbara D'Urso

Per Al Bano non è sufficiente che una canzone su tre trasmesse dalle radio italiane sia italiana, ''Sette canzoni su 10'' dovrebbero essere italiane, tra quelle passate alle radio, secondo quanto ha affermato recentemente il "leone di Cellino San Marco".

“Bisogna fare come in Francia dove le radio trasmettono il 75% di musica nazionale e il 25% di musica straniera. Occorre tutelare di più la nostra tradizione, come fanno gli altri Paesi”, queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni che ha recentemente rilasciato Al Bano Carrisi, a seguito della polemica mediatica sorta sulla vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo. Barbara D'Urso, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, ha tenuto a chiarire che Mahmood è un cantante italiano, nato da madre sarda e padre egiziano. Inoltre, nel corso della diretta, si è detto che Mahmood potrebbe avvalersi della facoltà di tradurre Soldi in un'altra lingua, in vista della sua partecipazione all'Eurovision Song Contest, che si terrà a Tel-Aviv.