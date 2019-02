Annuncio

Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore', che pone l'attenzione soprattutto sul personaggio di Umberto, in particolare sulla vita sentimentale dell'uomo che inizia ad avere un rapporto stretto con Andreina senza dare la giusta attenzione alle problematiche del figlio. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Nicoletta rifiuterà l'aiuto di Riccardo, andando contro il parere della madre. Elena si renderà conto di essere stata tradita da Antonio che si è scambiato un bacio con Ludovica nel giorno di San Valentino. Tina, però, si dirà sicura che l'atteggiamento del fratello sia dovuto alla sua ripicca nei confronti dell'ex fidanzata.

Intanto Gabriella sarà al settimo cielo, dopo aver avuto l'opportunità di fare da modella per il Paradiso Market. Lisa s'impegnerà per dare dei consigli alla giovane donna sul modo in cui mettersi in posa, ma questa situazione può far mandare all'aria il servizio fotografico pensato da Marta.

Tina chiede aiuto a Sandro nella canzone per il Paradiso Market

Nel frattempo, Lisa continuerà a mettere in atto delle mosse per creare delle tensioni intorno a Vittorio e Marta che risponderanno con un nuovo progetto. I due innamorati decideranno di indirizzare Tina alla carriera musicale, dandole l'opportunità di incidere un brano per fare la pubblicità al catalogo del Paradiso Market. Nicoletta, dal canto suo, vorrà ricominciare la sua vita: inviterà Cesare a casa di Gabriella e Roberta, dove ci saranno Federico e Salvatore.

La giovane Amato si servirà dell'aiuto di Sandro per comporre la canzone, ma andrà contro le direttive del Conti, mentre Riccardo verrà a sapere che Nicoletta sta frequentando un altro uomo.

La richiesta del Guarnieri alla donna amata e la dichiarazione di Luciano

Inoltre il giovane Guarnieri pretenderà di avere la percentuale che gli spetta del patrimonio di famiglia e parlerà della situazione con il padre. Luca proseguirà nei suoi piani diabolici, puntando sulla complicità di Lisa e Andreina; Luciano, messo al corrente della partenza di Clelia, dichiarerà il suo amore alla giovane donna. Infine Andreina (Alice Torriani) avrà paura che l'ostilità della Sant'Erasmo possa portare dei problemi intorno alla relazione con Umberto.

ma la donna metterà in atto una strategia, suscitando gelosia nell'uomo che le chiederà di trasferirsi alla villa.