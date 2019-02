Annuncio

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi (il Reality Show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras Alvin) di mercoledì 20 febbraio, i naufraghi dovevano dar vita ad una catena di salvataggio da cui sarebbero rimasti solo in quattro e tra questi ci sarebbe stato l'eliminato della serata. Alla fine di questa prova, a lasciare la palapa è stato l'ex calciatore nonchè ex marito di Simona Ventura Stefano Bettarini, che è rimasto molto deluso dall'atteggiamento dei suoi compagni di avventura. Successivamente Bettarini aveva la possibilità di scegliere di tornare a casa oppure andare sull'Isola che non c'è per sfidare al televoto Kaspar Capparoni: la scelta dell'ex calciatore è ricaduta sul rimanere e giocarsi il tutto per tutto al televoto con l'attore romano, col quale si è ritrovato a parlare a proposito delle dinamiche di gioco tenute da Marina La Rosa.

Bettarini rivela particolari interessanti su Marina La Rosa durante un confronto con Kaspar

Dunque tra i due naufraghi ora isolati dal resto del gruppo c'è stato un interessante confronto che ha svelato alcuni dinamiche di gioco di altri naufraghi del reality show di Mediaset. In primis l'ex calciatore ha rivelato che Marina la Rosa avrebbe giocato sporco in quanto nella catena di salvataggio ha salvato Luca Vismara e poi avrebbe detto di non aver salvato Jo Squilo, altrimenti quest'ultima avrebbe salvato lo stesso Bettarini. Infine, quest'ultimo dice con toni molto forti che Marina sarebbe stato intorno a lui tutta la settimana soltanto per mangiare e poi gli ha fatto una cosa del genere.

Capparoni accusato di aver pilotato la prova leader: litigio con Alessia Marcuzzi

Durante la sesta puntata dell'Isola dei fa la presentatrice Alessia Marcuzzi ha informato Kaspar che gli altri naufraghi lo hanno accusato di aver pilotato la prova leader a favore di Marco Maddaloni.

In particolare, la presentatrice chiede a Kaspar perché Marina La Rosa sostiene che lui abbia fatto vincere Maddaloni. L'attore romano però ha preferito non replicare a queste accuse e non ha voluto dare nessuna spiegazione. A quel punto la presentatrice romana sbotta e afferma che Capparoni deve evitare di essere così arrogante. La scorsa puntata l'ex gieffina ha confessato che l'attore romano gli avrebbe detto di aver fatto vincere Marco perché glielo avrebbe chiesto quest'ultimo. Però, Kaspar non vuole parlare perché dice di non voler entrare in questa diatriba. Inoltre, aggiunge che lui sa cos'è accaduto così come lo sa Maddaloni, però non dice nulla, in quanto ha una dignità.