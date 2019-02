Annuncio

Il Segreto continua a regalare colpi di scena, come si evince dalle anticipazioni spagnole. Puente Viejo non sembra avere un attimo di pace. Dopo l'arrivo di Maria e Gonzalo e il successivo interessamento di Fernando nei confronti dell'ex moglie, tutto andrà a rotoli. Il paesino verrà infatti colpito da una tremenda epidemia di varicella, malattia potenzialmente mortale in quell'epoca. Tanti abitanti ne rimarranno contagiati, lottando tra la vita e la morte. Chi verserà in gravissime condizioni saranno la povera Marcela e la figlia Camelia, che verranno date per spacciate dal medico.

Il Segreto, anticipazioni puntate Spagna: epidemia mortale

La varicella arriverà al paesino come un fulmine a ciel sereno. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontano che gran parte degli abitanti di Puente Viejo rimarrà contagiata.

Elsa e Consuelo apprenderanno che Marcela e Camelia si sono ammalate gravemente. Madre e figlia sono a letto da giorni con febbre alta e convulsioni e necessitano di cure mediche immediate. Il dottore, visibilmente preoccupato, informerà Carmelo dell'esigenza di mettere in piedi un sanatorio mobile per prestare le cure necessarie ai paesani, visto che nell'ospedale vicino i posti letto sono terminati. Elsa, generosa come sempre, si offrirà di fare da infermiera. La Laguna inizierà a ricoverare gli ammalati, tra cui Marcela e Camelia, che ovviamente non potranno più restare alla locanda. Julieta, dal canto suo, vorrebbe rimandare il suo matrimonio con Saul per aiutare gli infermi, ma il promesso sposo riuscirà a farle cambiare idea.

Marcela e Camelia lottano tra la vita e la morte

Il Dottor Zabaleta è ansioso per le sorti degli abitanti di Puente Viejo, l'epidemia si sta diffondendo a macchia d'olio, Elsa è giorno e notte piantonata nell'ospedale mobile, con particolare attenzione verso i malati più gravi, tra cui Marcela e la piccola Camelia.

Antolina non perderà tempo per gettare fango sulla Laguna, diffondendo in paese la voce che la ragazza si stia così prodigando solo per mettersi in mostra. Elsa troverà un altro ostacolo sul suo cammino, ovvero Alvaro che, lavorando insieme a lei, le renderà il tutto estremamente difficile. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto si chiudono una misteriosa telefonata che metterà in allarme Francisca: un urlo disperato farà tremare i muri della Casona, chi sarà mai dall'altro capo?